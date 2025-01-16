Умер кинорежиссер Дэвид Линч

„Теперь в мире образовалась большая пустота, так как его больше нет с нами. Но, как он говорил: „Смотри на пончик, а не на дырку в нем““, — сказано в сообщении.

В 2024 году Линч рассказал, что у него диагностировали эмфизему легких из-за долгого курения, и он больше не может выходить на улицу. Об уходе из кино объявил в 2017 году.

Дэвид Линч известен своим экспериментальным подходом к кино. Среди его работ — сериал „Твин Пикс“, фильмы „Малхолланд Драйв“, „Шоссе в никуда“, „Человек-слон“ и „Внутренняя империя“.