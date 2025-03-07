Стартует юбилейный фестиваль "Киновесна": в программе – киномарафон и день литовского кино

Как заявили организаторы, в программу этого года вошли три национальные и одна мировая премьеры, а также киномарафон из 30 короткометражных фильмов, посвященных современному литовскому кино.
„“Киновесна“ отмечает 30-летее своего существования в кино! Вступление в юбилей состоится на сцене драматического театра с совместного прослушивания музыкальных звездных озвучек и просмотра фильмов, достойных повторения. Марафон, который продлится более 2 недель, прольет свет на новые перспективы и победителей значимых фестивалей“, – утверждают организаторы.
Откроет фестиваль удостоившийся Оскара анимационный фильм латвийского режиссера Гинтса Зилбалодиса „Поток“.
На фестивале также впервые в Литве будет показан фильм Сауле Блювайте „Наглец“, который уже побывал на 70 фестивалях и завоевал 15 наград. Еще одна литовская премьера – экзистенциальный триллер Нериюса Милерюса и Лины Лужите „Йохацу“.
В этом году 30-я „Киновесна“ отпразднует 11 марта особым вниманием к произведениям отечественных авторов – в этот день будет отмечаться День литовского кино. В этот день состоится не только премьера „Йохацу“, но и специальная программа, посвященная 150-летию со дня рождения Микалоюса Константинаса Чюрлёниса.
„Киновесна“ пройдет с 7 по 23 марта.