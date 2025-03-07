Стартует юбилейный фестиваль "Киновесна": в программе – киномарафон и день литовского кино

В этом году 30-я „Киновесна“ отпразднует 11 марта особым вниманием к произведениям отечественных авторов – в этот день будет отмечаться День литовского кино. В этот день состоится не только премьера „Йохацу“, но и специальная программа, посвященная 150-летию со дня рождения Микалоюса Константинаса Чюрлёниса.