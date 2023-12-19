Рождественское кабаре Людмилы Петрушевской в Вильнюсе

Зрителей приглашают провести вечер, полный декабрьского уюта, парижского шика в духе картин Тулуз-Лотрека, и невероятного характера пани Люси, умеющей создать своими шляпами, нарядами, словами и голосом ни на что не похожую атмосферу, охарактеризовать которую можно фразой самой писательницы: "Все будет просто петрушающе!"

Легендарная 85-летняя писательница Петрушевская, которую газета The New York Times назвала "Эдгаром По наших дней", в свои годы не только поет, пишет картины и бьет чечетку – она еще и активно выступает против войны в Украине, режимов Путина и Лукашенко.

"House Of Legends" (Subačiaus g. 15, Vilnius)

27 декабря 2023 среда

Открытие дверей: 19:30

Начало концерта: 20:00

Билеты можно приобрести по ссылке: https://fienta.com/ru/petrushevskaya.