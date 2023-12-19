Рождественское кабаре Людмилы Петрушевской в Вильнюсе

 
ru.DELFI.lt
Liudmila Petruševskaja
Liudmila Petruševskaja
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila

Писательница и певица Людмила Петрушевская приглашает зрителей на свое сольное "Рождественское Кабаре" в среду 27 декабря. Вас ожидают песни, веселые стихи-хи, пронзительные рассказы, сказки, и, конечно же, рождественское настроение.

Зрителей приглашают провести вечер, полный декабрьского уюта, парижского шика в духе картин Тулуз-Лотрека, и невероятного характера пани Люси, умеющей создать своими шляпами, нарядами, словами и голосом ни на что не похожую атмосферу, охарактеризовать которую можно фразой самой писательницы: "Все будет просто петрушающе!"

Легендарная 85-летняя писательница Петрушевская, которую газета The New York Times назвала "Эдгаром По наших дней", в свои годы не только поет, пишет картины и бьет чечетку – она еще и активно выступает против войны в Украине, режимов Путина и Лукашенко.

"House Of Legends" (Subačiaus g. 15, Vilnius)

27 декабря 2023 среда

Открытие дверей: 19:30

Начало концерта: 20:00

Билеты можно приобрести по ссылке: https://fienta.com/ru/petrushevskaya.

Для читателей и зрителей DELFI.LT до 25 декабря действует скидка на покупку билетов в размере 30% по промокоду DELFI.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии