Раймонду Паулсу - 88!

Один из популярнейших людей страны Раймондс Оярс Паулс родился в 1936 году в семье Волдемара и Алмы Матильды Паулсов. В возрасте 4 лет стал изучать игру на пианино, но, как признавался в интервью, поначалу неохотно. Но позднее был благодарен за жесткую дисциплину, которая не позволила бросить занятия.

В 1946-м поступил в музыкальную школу, а после окончания - в Латвийскую государственную консерваторию, в класс Германа Брауна на отделении пианизма.

В различных коллективах играл уже с 14 лет, постепенно осваивая искусство импровизации и основы джаза. В то же время начал писать собственные мелодии.

Еще во время учебы в 1956-м году вместе с контрабасистом Эгилом Шварцем создал первый эстрадный коллектив - секстет. Тогда же была записана первая песня на музыку Паулса - Nenosūtītā vēstule в исполнении Валентины Бутане.

Год спустя вошел в состав Рижского эстрадного оркестра, активно выступал в союзных республиках, исполняя композиции в том числе собственного сочинения.