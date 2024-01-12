Раймонду Паулсу - 88!

Один из популярнейших людей страны Раймондс Оярс Паулс родился в 1936 году в семье Волдемара и Алмы Матильды Паулсов. В возрасте 4 лет стал изучать игру на пианино, но, как признавался в интервью, поначалу неохотно. Но позднее был благодарен за жесткую дисциплину, которая не позволила бросить занятия.
В 1946-м поступил в музыкальную школу, а после окончания - в Латвийскую государственную консерваторию, в класс Германа Брауна на отделении пианизма.
В различных коллективах играл уже с 14 лет, постепенно осваивая искусство импровизации и основы джаза. В то же время начал писать собственные мелодии.
Еще во время учебы в 1956-м году вместе с контрабасистом Эгилом Шварцем создал первый эстрадный коллектив - секстет. Тогда же была записана первая песня на музыку Паулса - Nenosūtītā vēstule в исполнении Валентины Бутане.
Год спустя вошел в состав Рижского эстрадного оркестра, активно выступал в союзных республиках, исполняя композиции в том числе собственного сочинения.
Настоящим первым хитом стала песня Mežrozīte на слова Альфреда Круклиса, которая одержала победу в опросе программы Mikrofons на Латвийском радио в 1968-м году. В этом опросе, который считался важнейшим признанием латвийских слушателей в годы СССР, в разные годы песни Паулса побеждали 11 раз.
Первая пластинка эстрадных песен Маэстро Tev mana labā была выпущена в 1969-м году. Сейчас число изданных им звукозаписей превышает 150.
За долгую творческую жизнь Раймонд Паулс написал музыку к нескольким десяткам фильмов: "Слуги дьявола", "Долгая дорога в дюнах", "Мой друг - человек несерьезный", "Подарок одинокой женщине", "Театр", "Лимузин цвета белой ночи" и другим. Одной из недавних работ стал саундтрек к ленте Homo Novus. Много писал Маэстро и для театральных спектаклей и мюзиклов.
С 1992-го по 2006-й проводил очень популярные мероприятия празднования Лиго, которые собирали тысячи людей.
Был депутатом Верховного совета ЛССР, после восстановления независимости занимал должность депутата Сейма, возглавлял министерство культуры и был советником по вопросам культуры при президенте Гунтисе Улманисе. На пост главы государства выдвигал и свою кандидатуру - в 1999-м году.
Награжден Орденом Трех звезд и большим количеством других наград. В 2016-м Паулс стал обладателем специального именного приза Латвийской ассоциации звукозаписи за пожизненный вклад - Бриллиантового микрофона. Имеет множество наград ежегодно вручаемой премии Большого музыкального приза.
Несмотря на проблемы со здоровьем, о чем композитор все чаще рассказывает в интервью, он продолжает работать, хотя выступает реже. Сейчас работа помогает ему переживать потерю - в прошлом году из жизни ушла супруга композитора Лана.