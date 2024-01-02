Продолжение “Настоящего детектива” и София Вергара во главе наркоимперии: 10 главных сериалов января

"Месье Спейд"

Еще одна детективная новинка для тех, кто до сих пор не устал от жанра. На этот раз зрителей ждет история в популярном нынче жанре whodunit. Главный герой — частный детектив в отставке Сэм Спэйд (Клайв Оуэн), который решает поселиться в небольшом городке на юге Франции. Приятный отпуск оказывается омрачен страшным событием: кто-то жестоко убивает монашек в местном монастыре. Пока местные жители пытаются отойти от шока, Спэйд засучивает рукава и отправляется за уликами. По мере развития событий в реалистичную на первый взгляд картинку вплетается фантастический сюжет — оказывается, произошедшие события как-то связаны с ребенком, обладающим сверхъестественными способностями.