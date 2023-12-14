Премия Союза писателей присуждена Томасу Венцлове

Ежегодная премия Союза писателей Литвы присуждается за выдающиеся литературные произведения, опубликованные в течение последних двух лет.
Помимо Т. Венцловы, рассматривались еще три кандидатуры: Аквилина Циценайте (роман "Anglų kalbos žodynas"), Римвидас Станкявичюс (книга стихов "Įsitvėrimai") и Юрга Тумасоните (роман новелл "Naujagimiai").
Жюри единогласно приняло решение объявить Томаса Венцлову лауреатом этого года, а награда будет вручена ему по традиции 6 января, в День трех королей, в Клубе писателей в Вильнюсе.
T. Венцлова удостоен других высоких наград, в том числе Национальной премии в области культуры и искусства, лавров "Поэтической весны" и Международной премии имени Збигнева Герберта, присужденной в этом году. Он является почетным гражданином Вильнюса.