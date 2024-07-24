Премьера психоделического спектакля "Блуждающие огни" от нового театрального проекта "Блукаючыя"

В психиатрической лечебнице волею судьбы оказались 6 разнохарактерных героев: Доктор Алитея и ее пятеро пациентов. Кто они и почему оказались в одном месте? Блуждающие огни - мистико-психологический триллер, пронизанный поиском истинных причин эмоциональных переживаний героев. Здесь есть место возвышенной чистой любви и романтике, похоти и надмению, страху и отчаянию, ярости и гневу, чувству вины и горю потери.
Одноактовый спектакль, наполненный смыслами, символами, знаками - загадка, которую зрителю предстоит разгадать, прожив месте с главными героями весь спектр эмоций и чувств.
Автор: Димитрий Нездешний
Режиссер: Наталья Леонова
Театральный проект „Блукаючыя“ - инклюзивная команда, объединенная страстной любовью к сцене и судьбой вынужденной миграции из Беларуси и Украины по политическим мотивам.
24 июля, среда. 19:00 начало | 18:30 двери; продолжительность спектакля - 1 час.
Зал „Vileišio18N“, 2ой этаж, P. Vileišio g. 18N, Vilnius.
Вход по предварительной регистрации: https://forms.gle/gFDq7suaRQ1h9upJ8, количество мест ограничено.