Полвека искусства: Литовский национальный театр оперы и балета приглашает вместе отпраздновать юбилей

„6 ноября в 17.00 в красном фойе театра оперы и балета пройдет вечер дискуссий и музыки „От старого Басанавичюса до нового Венуолиса“, в ходе которого мы поговорим не только об архитектурном значении здания, но и об опыте театральных художников после переезда в гораздо более масштабное и современное здание 1974 года“, - отмечено в приглашении на мероприятие.