Полвека искусства: Литовский национальный театр оперы и балета приглашает вместе отпраздновать юбилей

„6 ноября в 17.00 в красном фойе театра оперы и балета пройдет вечер дискуссий и музыки „От старого Басанавичюса до нового Венуолиса“, в ходе которого мы поговорим не только об архитектурном значении здания, но и об опыте театральных художников после переезда в гораздо более масштабное и современное здание 1974 года“, - отмечено в приглашении на мероприятие.
Генеральный директор театра Лайма Вилимене, доц. д-р Лада Маркеевайте, д-р. Вайдас Петрулис, солистка оперы проф. Гедре Каукайте, руководитель балета и педагог Витаутас Куджма. Модератор беседы музыковед Эгле Улене.
Участники мероприятия также смогут послушать музыку в исполнении солистов оперы. Приглашаем всех любителей театра – 6 ноября, билеты не потребуются, вход будет бесплатным.
Также 6 ноября в театре пройдут бесплатные экскурсии. К сожалению, все места уже заняты.
„В течение предпраздничной недели мы представим специально изданное по этому случаю издание, в котором собрана самая интересная информация и фотографии, рассказывающие об истории здания - от чертежей проекта до наших дней. В красном фойе Литовского национального театра оперы и балета всю неделю (4-10 ноября) будет работать выставка, посвященная 50-летию здания“, - обещают в театре.
Также Литовский театр оперы и балета подготовил для своих зрителей еще один сюрприз, но какой именно – пока не раскрывается. Об этом зрители смогут узнать на YouTube-канале LNOBT.