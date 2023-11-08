Похищение золотого унитаза: в Англии начинается суд по делу о краже арт-объекта из дворца

Перед установкой туалета сводный брат герцога Эдвард Спенсер-Черчилль, основатель Фонда искусства Бленхейма, заметил, что украсть унитаз, ежели кому взбредет в голову такая блажь, будет не самым простым делом.

Для первой за 20 лет персональной выставки Каттелана в Великобритании унитаз перевезли в Бленхеймский дворец – родовую резиденцию герцогов Мальборо, – в английском графстве Оксфордшир, в комнату напротив той, где в 1874 году родился Уинстон Черчилль .

Каждый желающий получал в свое распоряжение три минуты.

В 2016 году его установили в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке. Очередь, чтобы им воспользоваться, отстояли 100 тысяч человек. Для того, чтобы употребить унитаз по назначению, нужно было заранее записаться.

Унитаз из 18-каратного золота весом около 100 кг, стоимость которого оценивается почти в 6 млн долларов, попал на страницы мировой прессы задолго до кражи.

Все четверо обвиняемых предстанут перед судом в Оксфорде 28 ноября для первого этапа уголовного разбирательства, которое грозит затянуться надолго: британская судебная система и без того перегружена, и рассмотрение дел серьезно отстает от графика.

В интервью Times он сказал: «Во-первых, он подключен к канализации, а во-вторых, потенциальный вор не будет иметь понятия о том, кто последний раз пользовался туалетом и что он ел. Так что нет, я не собираюсь его охранять».

Унитаз действительно был подключен к канализационной системе дворца, и его кража нанесла значительный ущерб из-за затопления.

Прибывшая по вызову полиция смогла лишь констатировать исчезновение ценного арт-объекта и наличие разлившейся канализации на том месте, где он находился.

Предполагалось, что похитители уехали со своей добычей на двух автомобилях. В ходе расследования были задержаны восемь лиц, которых детективы подозревали в причастности к краже, но никакой информации о них не было вплоть до этого дня.