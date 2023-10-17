Почему в каждом фильме Disney фигурирует английская деревня

Падающая звезда облетает замок Спящей красавицы под набирающую обороты мелодию «When You Wish Upon A Star», взрываются разноцветные фейерверки, а в небе образуется идеальная световая дуга, которая потом исчезает.
С этих титров начинается каждый диснеевский фильм с 2006 года. А это означает, что и в игровой картине «Русалочка» , и в последней анимационной полнометражке «Элементарно», и во всех остальных фильмах после этой даты можно найти дань уважения деревне с населением в 242 человека, расположенной в графстве Линкольншир.
Чтобы выяснить, как так получилось, я договорился о встрече с историком Себастьяном Дюраном, изучающим наследие компании Disney. Место нашей встречи - церковь Святого Петра в деревне Нортон-Дисней графства Линкольншир. Это здание построено в XI веке.
«Это старейшее место в Англии, где можно найти следы Disney: истории Уолта Диснея, его генеалогического древа и даже его герба», — объясняет французский эксперт по Диснею, глядя на норманнские колонны и арки.
Эту церковь 7 июля 1949 года посетил и сам Уолт Дисней.
На этом этапе его карьеры компания, которую Уолт основал вместе со своим братом Роем, только что отметила свое 25-летие. Уолт уже получил 12 «Оскаров» за такие фильмы как «Фантазия» и «Белоснежка и семь гномов».
Тем летом он был в Великобритании, наблюдая за съемками игрового фильма «Остров сокровищ». Его дочери Дайан и Шэрон убедили его с женой Лилиан провести несколько дней в Шотландии. Он согласился, но только при условии, что по пути они заедут в одно место.
«Он слышал о существовании деревни, названной именем Диснея», — говорит Дюран. «Он был заинтригован, поскольку знал только, что его прадедушка был ирландцем. Более ранней истории своей семьи он не знал».
Семья Диснеев отправилась в корошечную деревню, прихватив с собой кинокамеру и фотографа. Семейный музей Уолта Диснея в Сан-Франциско позволил Би-би-си показать эти редкие кадры в рамках празднования 100-летия кинокомпании Disney.
На видео семья позирует для фотографий у вывесок с названием деревни, идет по главной дороге и осматривает надгробия.
«Он приехал с колонной машин, и они остановились здесь, чтобы провести день в Нортон-Диснее», — рассказывает Дюран.
«Он родом из сельской местности в Америке. Вырос в Марселине, штат Миссури, и поэтому, когда он был здесь, он встречался со скотоводами и мог обсуждать с ними вопросы разведения свиней, потому что именно этим он и занимался в детстве. Он нашел общий язык со здешними людьми и почувствовал связь со своей историей».
Именно в церкви Святого Петра Уолт Дисней сделал самое значительное для себя открытие.
Тогдашний священник, преподобный Ропер объяснил аниматору, что люди по фамилии Де Изиньи перебрались из Франции в Англию вместе с Вильгельмом Завоевателем после битвы при Гастингсе в 1066 году и поселились в этом районе.
На протяжении веков название деревни менялось: д'Изиньи, затем Д'Исени, и в конечном итоге примерно в XIII или XIV веке оно превратилось в Дисней.
Уолт также увидел довольно величественную гробницу сэра Уильяма д'Иснея XIV века, на которой был фамильный герб с тремя львами, обращенными влево, - символом Нормандии.
Это явно произвело впечатление на аниматора.
В 1965 году, к 10-летию тематического парка Диснейленд в Калифорнии, Уолт решил украсить гербами замок Спящей красавицы. Его спросили, есть ли герб у семьи Диснея.
«Он сказал: «Да, я помню, что видел его в Нортон-Диснее в 1949 году, когда был в Англии на съемках «Острова сокровищ». Я поехал в тот маленький городок и увидел там герб», — объясняет Дюран.
«Они сфотографировали его и воспроизвели в замке Диснея в Калифорнии, и с тех пор герб есть в каждом замке Диснея во всех Диснейлендах. Теперь он даже появляется в начале каждого диснеевского фильма».
Вот как получилось, что с 2006 года в начале каждого фильма Disney можно увидеть трех львов на флаге, развивающемся на вершине замка Спящей красавицы, - как дань уважения деревне Нортон-Дисней.
Но каковы доказательства того, что Уолт Дисней действительно связан с Диснеями из деревни Нортон-Дисней?
«С полной уверенностью сказать нельзя, — говорит Дюран, — потому что никто не может проследить линию родства на протяжении тысячи лет, кроме тех случаев, когда речь идет о королевской семье».
«Мы знаем, что имя Диснея зародилось во Франции, продолжило свое существование в Англии и дошло до Ирландии, а затем и Америки, поэтому очевидно, что все люди, носящие фамилию Дисней, включая Уолта Диснея, имеют одну и ту же историю».
«Фамилия происходит отсюда. Точная вероятность того, что Уолт Дисней имеет к ней отношение, я бы сказал, 99%».
Диснейленду 600 лет
Еще одну довольно интересную историческую деталь, связанную с Диснеем, можно увидеть в грамоте, датированной 1386 годом, которая находится в архивах Линкольншира.
В ней поместье семьи Дисней названо «Диснайленд», пусть и с буквой «А».
Дюран не может скрыть своего ликования. «Итак, первое упоминание названия «Диснейленд» связано не с парком в Калифорнии и не с парижским Диснейлендом. Оно появилось здесь, в Линкольншире, более 600 лет назад».
Когда Уолт посетил деревню в 1949 году, он подарил деревне три репродукции персонажей Диснея, которые он всегда держал при себе на случай, если столкнется с охотниками за автографами.
К 100-летнему юбилею компании деревня получила подарок, который продумали более серьезно.
Это специально заказанный рисунок, на котором Микки и Минни Маус прогуливаются по Нортон-Диснею, нарисованный иллюстратором Disney Кимом Рэймондом.
Вот так, благодаря мимолетному визиту в 1949 году, рекордсмен по количеству премий «Оскар» и крошечная деревня в графстве Линкольншир навсегда останутся связанными — сказка, достойная самого Диснея.