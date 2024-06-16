По Литве начала путешествие уникальная передвижная выставка "По следам предков"

О задумке, подготовке и реализации выставки "По следам предков“ рассказала участница выставки художница Виктория Зайцева.
- Виктория, расскажите о концепции выставки.
- Выставка посвящена мифологии и религии древних балтов, мы создавали ее не как историческую выставку, а именно как художественную. Мы с другими художницами сделали необычных персонажей, которые имеют отношение к мифам и легендам. На выставке представлены такие персонажи, например, как черт. Мы привыкли, что это отрицательный персонаж, а в религии древних балтов это был положительный персонаж, - помощник, который помогал людям.
- Как вы создавали своих персонажей?
- Скажем так, есть очень мало точных описаний мифологических существ, которых мы создавали. Поэтому мы опирались на то, как их описавали в легендах. Наприме Баба-яга, она же Лаума, как и черт, тоже была положительным персонажем. Это была знахарка, женщина, которая много знала о растениях, животных, имела дар к врачеванию. К ней обращались и за исцелением, и за помощью в хозяйстве. Со временем Лаума стала приобретать отрицательные черты. К ней стали относится очень скептически, хотя такие травницы как она занимались лечением людей в общинах, в которых жили. И такое отношение было к ним, потому что эти целительности жили около леса, ближе к природе, травам, лекарственным растениям. Считалось, что, живя на отшибе, они как-будто бы сторонятся людей, именно поэтому им стали приписовать отрицательные черты характера.
Говоря о лесе, необходимо отметить, что в балтийских легендах очень много лесных персонажей. Каждое дерево, каждый кустик имели своего мифического хранителя. Например, есть такой персонаж, как lazdynas (орешник). Считалось, что если человек терялся в лесу, попадал в заросли орешника, то лаздинас помогал заплутавшему найти путь.
Или такие маленькие персонажи как лесовичок-моховичок (Мишкинелис, Саманелис). Они тоже помогали людям, но не просто так. За помощь люди должны были им что-нибудь дать. Так, если находили первый гриб или ягоду, то клали это на пень или кочку для духа леса.
- Расскажите, а как пришла идея сделать выставку на тему балтийской мифологии?
-Сначалы мы просто хотели сделать выставку, с которой можно было бы путешествовать по Литве: по усадьбам, библиотекам, музеям и т.п. Мы хотели, чтобы она была динамичной, чтобы каждый месяц было новое пространство. И тогда мы начали думать о теме выставки. Для нас это выставка не первая. До этого зимой была выставка "Бабушкино рождество“, которая проходила в Вильньсе, и она шла всего несколько недель. Поэтому сейчас мы хотели создать более серьезные работы, которые смогли бы увидеть большое количество людей.
Из-за того, что мы сначала придумали концепцию выставки, то идея персонажей уже пришла к нам после. Сначала мы думали над темой "Ангелы“, но это очень популярная и растиражированная тема, особенно для Вильнюса. Тогда мы решили создать выставку, посвященную национальным литовским костюмам, именно по регионам Литвы. Но потом мы поняли, что эта тема очень масштабная, и будет достаточно тяжело ее подготовить. Тогда мы придумали взять сказочную тему, и остановились на религии и мифологии древних балтов. К тому же оказалось, что героев очень много, мы насчитали их больше 100: от верховного божества до совсем маленьких лесных существ. Для каждого персонажа можно придумать что-то интересное.
У нас была долгая и интересная дискуссия, как сделать выставку и кто создаст какого персонажа, ведь у каждой из нас разные техники исполнения. Кто-то делает из моделина более современные куклы, кто-то мастерит из шерсти игрушки, я делаю ватные игрушки, а кто-то шьет куклы из ткани.
- Расскажите подробнее про техники.
- На выставке можно увидеть куклы из текстиля, из папье-маше, из моделина. Нас 15 человек, и практически каждый работает в особенной технике, кроме того, у каждого свой персонаж. Некоторые художницы сделали по 2-3 куклы. Поэтому выставка получилась необычной - и тема интересная, и техники создания игрушек разные, все это можно было интересно обыграть.
- На что вы больше опирались при создании своих персонажей - описание в книгах или своя фантазия?
- Описание персонажа довольно сильно различается на западе и на востоке Литвы. Также некоторые персонажи имеют по несколько имен. Например, Жворуна, она же Медейна (богиня лесов, деревьев и животных). Даже окончания в названии одного и того же персонажа в разных региона записаны по-разному.
- Какой персонаж создали вы?
Мои герои - Жворуна и Мишкинелис - Саманелис. Еще я сделала персонажей – людей, которые жили в те времена. Именно они будут представлять нашу выставку, приглядывать за ней, рассказывать про персонажей, - кто чем занимался, кто помогал, а кто вредил, кто где жил, и так далее.
- Получается, что у каждого персонажа есть своя история?
-Да, мы сделали каждому герою свою историю. И от лица моих человечков будет рассказываться эта история.
-Когда вы создавали своих персонажей, к каким источникам обращались, где искали информацию?
-Я искала в библиотеках специализированную литературу, в которой есть описание персонажей, потому что в интернете написано по 2 – 3 предложения. Но для меня главное, не то, как они выглядели, потому что это дело фантазии, а то, кем они были, чем занимались, как помогали, где жили, вот эти важные моменты.
После усадьбы Глитишкес выставку можно будет увидеть в следующих местах:
Усадьба Куршенайского поместья (июль-август), поместье (Хоувальтов) Майшягала (сентябрь-середина октября), Центральная городская библиотека, филиал в Новой Вильне(конец октября-ноябрь), муниципальная публичная библиотека Радвилишкисского района (декабрь), галерея Союза народных художников Литвы (январь 2025).