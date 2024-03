"Оскары": "20 дней в Мариуполе" —лучший документальный фильм; "Оппенгеймер" собрал урожай призов

В режиссерской категории с Ноланом в этом году конкурировали Жюстин Трие ("Анатомия падения" — Anatomy of a Fall), Мартин Скорсезе ("Убийцы цветочной луны" — Killers of the Flower Moon), Йоргос Лантимос ("Бедные-несчастные" — Poor Things) и Джонатан Глейзер ("Зона интересов" — The Zone of Interest).