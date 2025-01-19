"Оскар" 2025: прогноз кинокритиков - кто попадет в списки номинантов

Лучший актер

По мнению критиков, в шорт-лист точно попадут Эдриан Броуди („Бруталист“), Тимоти Шаламе („Боб Дилан: Никому не известный“), Рэйф Файнс („Конклав“) и Дэниел Крейг („Квир“). Еще два претендента - Себастьян Стэн („Ученик“, „Другой человек“), а также Колман Доминго („Синг-Синг“). С вписок мог бы попасть и Хью Грант („Еретик“), если бы академия не относилась к хоррорам с таким снобизмом.

А наиболее вероятный кандидат на победу - Эдриан Броуди, уже получивший „Оскар“ как лучший актер в 2003 году за похожую роль в „Пианисте“. Тогда он сыграл польского еврея, музыканта, чудом выжившего в оккупированной нацистами Варшаве. Двадцать лет спустя актер сыграл пережившего Холокост архитектора, еврея из Венгрии. Критики говорят, что сыграл еще лучше и научился говорить по-венгерски. „Ни один другой актер в этом году не вкладывает столько в роль“, - отмечает Барбер