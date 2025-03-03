"Оскар-2025": лучшим фильмом признана "Анора", лучшей актрисой — Майки Мэдисон

Мэдисон получила награду за лучшую женскую роль, а Шон Бейкер был признан лучшим режиссером. Фильм также получил „Оскары“ за лучший оригинальный сценарий и лучший монтаж.
Всего у фильма — пять статуэток, четыре из них достались лично Бейкеру.
„Оскар“ за режиссуру Бейкеру вручал Квентин Тарантино.
„Квентин, если бы ты не снял Майки в своем фильме „Однажды в Голливуде“, не было бы и „Аноры““, — сказал он.
„Это по-настоящему независимое кино“, — заявил Бейкер, получая главную награду вечера.
Вместе с ним на сцену вышли все, кто принимал участие в создании картины, в том числе российский актер Юра Борисов.
Он был представлен в номинации „Лучшая мужская роль второго плана“ за роль Игоря в „Аноре“, но проиграл Кирану Калкину, получившему премию за фильм „Настоящая боль“. Эта награда вручалась первой.
„Оскар“ за лучшую женскую роль второго плана получила Зои Салдана, исполнившая роль Риты Моры Кастро в мюзикле „Эмилия Перес“.
„Я горжусь тем, что являюсь ребенком родителей-иммигрантов, — сказала она в очень эмоциональной речи. — Я — первая американка доминиканского происхождения, получившая „Оскар“, и я знаю, что не последняя“.
„Оскар“ за лучшую мужскую роль получил Эдриен Броуди, который сыграл Ласло Тота в драме „Бруталист“.
Лучшим анимационным полнометражным фильмом был признан мультфильм „Поток“ (Flow) латвийского режиссера Гинтса Зильбалодиса о коте, который спасается от потопа.
Это первая картина из Латвии, получившая „Оскар“. Фильм был создан в бесплатном 3D-редакторе Blender.
Лучший анимационный короткометражный фильм — картина иранских режиссеров „В тени кипариса“.
Лучшим документальным полнометражным фильмом признали картину „Нет другой земли“.
Фильм, действие которого происходит на Западном берегу реки Иордан, рассказывает о дружбе между палестинским активистом и израильским журналистом.
В этой номинации также была представлена картина „Фарфоровая война“ о трех украинских художниках, которые живут в Харькове в начале полномасштабного российского вторжения.
Лучшей песней к фильму была признана композиция El Mal из фильма „Эмилия Перес“, которую написали французские музыканты Камий и Клеман Дюколь, а также режиссер Жак Одиар. „Оскар“ им вручал Мик Джаггер.
Остальные победители
Лучший дизайн костюмов — Пол Тэйзуэлл („Злая: Сказка о ведьме Запада“).
Лучший адаптированный сценарий — Питер Строхан („Конклав“).
Лучший грим и причёски — Пьер-Оливье Персен, Стефани Гийон и Мэрилин Скарселли („Субстанция“).
Лучшая работа художника-постановщика — Нэйтан Краули и Ли Сандалес („Злая: Сказка о ведьме Запада“).
Лучший короткометражный документальный фильм — „Единственная девушка в оркестре“.
Лучший звук — „Дюна: Часть вторая“.
Лучшие визуальные эффекты — „Дюна: Часть вторая“.
Лучший игровой короткометражный фильм — „Я не робот“.
Лучшая операторская работа — Лу Кроули („Бруталист“).
Лучший фильм на иностранном языке — „Я все еще здесь“ (Бразилия).
Лучшая музыка к фильму — Дэниэл Блумберг („Бруталист“).
Кто получил больше всего наград?
„Анора“ — 5
„Бруталист“ — 3
„Злая: Сказка о ведьме Запада“ — 2
„Эмилия Перес“ — 2
„Дюна: часть вторая“ — 2