"Оскар-2025": лучшим фильмом признана "Анора", лучшей актрисой — Майки Мэдисон

Мэдисон получила награду за лучшую женскую роль, а Шон Бейкер был признан лучшим режиссером. Фильм также получил „Оскары“ за лучший оригинальный сценарий и лучший монтаж.

Всего у фильма — пять статуэток, четыре из них достались лично Бейкеру.

„Оскар“ за режиссуру Бейкеру вручал Квентин Тарантино.

„Квентин, если бы ты не снял Майки в своем фильме „Однажды в Голливуде“, не было бы и „Аноры““, — сказал он.

„Это по-настоящему независимое кино“, — заявил Бейкер, получая главную награду вечера.

Вместе с ним на сцену вышли все, кто принимал участие в создании картины, в том числе российский актер Юра Борисов.