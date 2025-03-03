2025.03.03 09:53

"Оскар-2025": лучшим фильмом признана "Анора", лучшей актрисой — Майки Мэдисон

 
BBC Russian
Filmo „Anora“ aktorė Mikey Madison
Filmo „Anora“ aktorė Mikey Madison
ФОТО: John Locher | Scanpix

Лучшим фильмом года на 97-й церемонии вручения премий Американской киноакадемии в Лос-Анджелесе признана картина „Анора“ Шона Бейкера, рассказывающая историю жизни русскоговорящей секс-работницы на Брайтон-Бич, с Майки Мэдисон в главной роли.

Мэдисон получила награду за лучшую женскую роль, а Шон Бейкер был признан лучшим режиссером. Фильм также получил „Оскары“ за лучший оригинальный сценарий и лучший монтаж.

Seanas Bakeris

Всего у фильма — пять статуэток, четыре из них достались лично Бейкеру.

„Оскар“ за режиссуру Бейкеру вручал Квентин Тарантино.

„Квентин, если бы ты не снял Майки в своем фильме „Однажды в Голливуде“, не было бы и „Аноры““, — сказал он.

„Это по-настоящему независимое кино“, — заявил Бейкер, получая главную награду вечера.

Вместе с ним на сцену вышли все, кто принимал участие в создании картины, в том числе российский актер Юра Борисов.

Он был представлен в номинации „Лучшая мужская роль второго плана“ за роль Игоря в „Аноре“, но проиграл Кирану Калкину, получившему премию за фильм „Настоящая боль“. Эта награда вручалась первой.

„Оскар“ за лучшую женскую роль второго плана получила Зои Салдана, исполнившая роль Риты Моры Кастро в мюзикле „Эмилия Перес“.

„Я горжусь тем, что являюсь ребенком родителей-иммигрантов, — сказала она в очень эмоциональной речи. — Я — первая американка доминиканского происхождения, получившая „Оскар“, и я знаю, что не последняя“.

„Оскар“ за лучшую мужскую роль получил Эдриен Броуди, который сыграл Ласло Тота в драме „Бруталист“.

Adrienas Brody ir Georgina Chapman

Лучшим анимационным полнометражным фильмом был признан мультфильм „Поток“ (Flow) латвийского режиссера Гинтса Зильбалодиса о коте, который спасается от потопа.

Flow

Это первая картина из Латвии, получившая „Оскар“. Фильм был создан в бесплатном 3D-редакторе Blender.

Лучший анимационный короткометражный фильм — картина иранских режиссеров „В тени кипариса“.

Лучшим документальным полнометражным фильмом признали картину „Нет другой земли“.

Фильм, действие которого происходит на Западном берегу реки Иордан, рассказывает о дружбе между палестинским активистом и израильским журналистом.

В этой номинации также была представлена картина „Фарфоровая война“ о трех украинских художниках, которые живут в Харькове в начале полномасштабного российского вторжения.

Лучшей песней к фильму была признана композиция El Mal из фильма „Эмилия Перес“, которую написали французские музыканты Камий и Клеман Дюколь, а также режиссер Жак Одиар. „Оскар“ им вручал Мик Джаггер.

Остальные победители

Лучший дизайн костюмов — Пол Тэйзуэлл („Злая: Сказка о ведьме Запада“).

Лучший адаптированный сценарий — Питер Строхан („Конклав“).

Лучший грим и причёски — Пьер-Оливье Персен, Стефани Гийон и Мэрилин Скарселли („Субстанция“).

Лучшая работа художника-постановщика — Нэйтан Краули и Ли Сандалес („Злая: Сказка о ведьме Запада“).

Лучший короткометражный документальный фильм — „Единственная девушка в оркестре“.

Лучший звук — „Дюна: Часть вторая“.

Лучшие визуальные эффекты — „Дюна: Часть вторая“.

Лучший игровой короткометражный фильм — „Я не робот“.

Лучшая операторская работа — Лу Кроули („Бруталист“).

Лучший фильм на иностранном языке — „Я все еще здесь“ (Бразилия).

Лучшая музыка к фильму — Дэниэл Блумберг („Бруталист“).

Кто получил больше всего наград?

„Анора“ — 5

„Бруталист“ — 3

„Злая: Сказка о ведьме Запада“ — 2

„Эмилия Перес“ — 2

„Дюна: часть вторая“ — 2

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