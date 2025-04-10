Не только Томми Кэш. Семь хороших новых артистов из стран Балтии, которых скоро все будут слушать

Neon Fir
Откуда: Эстония.
Что играют: Оптимистичный и восклицательный танцевальный рок с синтезаторами. Будто Кейт Буш увлеклась танцевальной музыкой. Наверное, самая светлая по настроению группа, которую приходилось слушать в последнее время.
Перспективы: Neon Fir играют не первый год, но, кажется, сейчас самое время, чтобы они вырвались из андеграунда — у них для этого есть и идеальный экстерьер, и максимально выверенный звук. Идеальные артисты для условного Positivus или финского Flow. А, может, и для „Евровидения“.
Electroninės Sutartinės
Откуда: Литва.
Что играют: Лихую смесь народных песен и юркой танцевальной электроники (хор девушек поет, длинноволосый мастер нездешних звуков Виктор Диавара — играет). Метод не особо новый, но у этой группы он срабатывает в 10 случаях из 10. Вокальные партии расписаны превосходно, электроника достаточно динамична и при том не лезет на передний план.
Перспективы: Вот этим людям точно стоит попасть на „Евровидение“. Ну, и в качестве своеобразной музыкальной рекламы Литвы — страны, где современные технологии встречают традиции столетий — ES подходят превосходно.
Abuses
Откуда: Латвия.
Что играют: Тревожную музыку на основе синтезатора, искривленных гитарных звуков и двух мрачных голосов — мужского и женского. Лихость Abuses в том, что они берутся за музыку в общем-то понятную (такого синти-панка много всюду), но обходятся с ней весьма необычно. Вроде бы это медленные песни, под которые хочется уйти ко сну, но ррраз — и гитара вытаскивает тебя из полудремы. Вроде бы это жестокие электронные романсы, которые терзают душу, но оп — и тебя будто убаюкивают.
Перспективы: Точно станут предметом культа как Alejas. И вполне могут стать популярными где-то еще — они достаточно изобретательны, чтобы попасть в плейлисты и на фестивали за пределами Латвии и умеют сочинять прилипчивые песни.
Kyla Véjas!
Откуда: Литва.
Что играют: Динамичный синти-поп про Клайпеду, небо, море, облака. Как и этно-хоров таких групп в каждом городе в каждом клубе по паре штук. Но у дуэта Kyla Véjas! все в порядке с мелодиями, которые быстренько запоминаются, и ритмами, которые и мертвого поднимут.
Перспективы: Максимально широкие. В восточной Европе и в Балтии очень любят группы, где есть прямая бочка, которая стучит „туц-туц-туц“, синтезаторный звук 30-летней давности, проникновенные голоса и любовь к родным панелькам. А Kyla Véjas! в этом всем куда лучше многих коллег.
Alonette
Откуда: Эстония.
Что играет: Представьте себе всю самую светлую и нежную музыку, которая играет в американских или канадских мелодрамах — получите музыку Анетт Тамм (настоящее имя Alonette). Ее песни — добродушный, по-хорошему безобидный фолк-поп с живыми инструментами. От этой музыки ощущение каких-то нескончаемых каникул.
Перспективы: Отличные. Alonette уже потихоньку пролезает в плейлисты на Spotify типа Relaxing Indie — может, вы уже ее там встречали —, а оттуда недалеко и до миллионов прослушиваний и приглашений на европейские фестивали.
OIL & GAS
Откуда: Латвия.
Что играют: Оголтелый диджитал-хардкор. Один участник фигачит на синтезаторе с кучей гитарных примочек и орет (нет, не так — ОРЕТ), другой лупит что есть силы по барабанам. Такие эксперименты обычно хорошо звучат только в описании, но у Oil & Gas на выходе получается лучшая танцевальная музыка на свете. Достаточно простая, чтобы завелся кто угодно, достаточно любопытная, чтобы ее можно было послушать и вне танцпола.
Перспективы: Большие. Автору текста Oil & Gas посоветовали послушать человек 10, при том что у группы нет ни одной (!) записи на стримингах. Есть только безумные лайв-видео. Oil & Gas точно тянут на то, чтобы покататься по Европе и собрать несколько сотен человек в Риге. Вопрос — хватит ли материала на полноценный альбом.
Bel Tempo
Откуда: Латвия.
Что играют: Танцевальный рок. На записи у них больше электроники, вживую — больше мяса (на последнем концерте у них барабанил участник метал-легенд Tesa). Динамика тут встречается с трогательными мелодиями и настроением очень хорошего и теплого летнего вечера. Короче, если ищете себе музыку для отпуска и отдыха, то Bel Tempo — идеальный вариант.
Перспективы: Bel Tempo пролетели мимо „Евровидения“ в этом году, но, может, оно им и не понадобится, чтобы о них узнали в Европе — у дуэта есть все для прорыва.