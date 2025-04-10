Не только Томми Кэш. Семь хороших новых артистов из стран Балтии, которых скоро все будут слушать

В Таллинне завершилась очередная Неделя Музыки (Tallinn Music Week). Как и всегда, на ней обсуждали судьбы индустрии, но главное — показывали лучших новых артистов со всего мира и, прежде всего, из Эстонии и соседних стран. Музыкальный критик Николай Овчинников съездил в Таллинн, все послушал — и выбрал семь музыкантов из стран Балтии, за которыми стоит следить, и которые скоро будут у нас на слуху: от плейлистов до радио, от чартов в стримингах до фестивальных сцен.