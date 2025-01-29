Мона Лиза переезжает. Макрон рассказал о планах масштабной перестройки Лувра

По словам Макрона, выступившего инициатором проекта „Новый Ренессанс“, — все работы должны занять около пяти лет, и обновленный Лувр откроет свои двери посетителям не позже 2031 года.

Помимо отдельного помещения для „Джоконды“, у музея должен появиться второй вход для туристов, чтобы хоть как-то разгрузить основной путь попадания в музей — через знаменитую стеклянную пирамиду на площади перед дворцом.

О масштабных планах реконструкции президент Эммануэль Макрон рассказал журналистам и парижскому бомонду, стоя именно под этим шедевром Леонардо.

В ходе реконструкции самый известный экспонат Лувра — картина Леонардо да Винчи „Мона Лиза“ — „переедет“ в новое помещение, где на полотно можно будет взглянуть отдельно от остальной коллекции музея, за отдельную плату.

А вот цена входного билета в Лувр для посетителей, живущих за пределами Евросоюза — в том числе и британцев — будет увеличена уже с января следующего, 2026 года.

Проект „Новый Ренессанс“ стал ответом на жалобы директора Лувра Лоранс де Кар на то, что перед музеем стоят серьезные проблемы, в первую очередь перегруженность посетителями в условиях разрушающейся инфраструктуры.

В письме правительству, обнародованном в январе, г-жа де Кар утверждает, что пирамида, которая с 1989 года служит единственным пунктом пропуска посетителей в музейные галереи, „структурно не в состоянии справиться“ с потоком туристов, который на сегодняшний день превышает 9 млн человек ежегодно.