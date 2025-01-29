Мона Лиза переезжает. Макрон рассказал о планах масштабной перестройки Лувра

В ходе реконструкции самый известный экспонат Лувра — картина Леонардо да Винчи „Мона Лиза“ — „переедет“ в новое помещение, где на полотно можно будет взглянуть отдельно от остальной коллекции музея, за отдельную плату.
О масштабных планах реконструкции президент Эммануэль Макрон рассказал журналистам и парижскому бомонду, стоя именно под этим шедевром Леонардо.
Помимо отдельного помещения для „Джоконды“, у музея должен появиться второй вход для туристов, чтобы хоть как-то разгрузить основной путь попадания в музей — через знаменитую стеклянную пирамиду на площади перед дворцом.
Концепция нового входа будет разработана по итогам специально проведенного международного архитектурного конкурса.
По словам Макрона, выступившего инициатором проекта „Новый Ренессанс“, — все работы должны занять около пяти лет, и обновленный Лувр откроет свои двери посетителям не позже 2031 года.
А вот цена входного билета в Лувр для посетителей, живущих за пределами Евросоюза — в том числе и британцев — будет увеличена уже с января следующего, 2026 года.
Проект „Новый Ренессанс“ стал ответом на жалобы директора Лувра Лоранс де Кар на то, что перед музеем стоят серьезные проблемы, в первую очередь перегруженность посетителями в условиях разрушающейся инфраструктуры.
В письме правительству, обнародованном в январе, г-жа де Кар утверждает, что пирамида, которая с 1989 года служит единственным пунктом пропуска посетителей в музейные галереи, „структурно не в состоянии справиться“ с потоком туристов, который на сегодняшний день превышает 9 млн человек ежегодно.
Там также говорилось, что „все сходятся во мнении, что особое внимание необходимо обратить [...] на условия демонстрации „Моны Лизы““.
Примерно три четверти из 30 тысяч ежедневных посетителей музея приходят посмотреть в первую очередь именно на знаменитую картину Леонардо. Однако из-за невероятной популярности портрета его посещение можно сравнить с конкурсом выносливости: смотрители и охрана Лувра непрерывно прогоняют толпу через Зал Искусств, давая посетителям на то, чтобы рассмотреть картину и сделать фотографию, в среднем около 50 секунд.
„Публика... не имеет возможности оценить работу художника, что ставит под вопрос саму нашу миссию по обслуживанию населения“, — подчеркивается в письме.
Согласно проекту Макрона, переделан будет восточный фасад дворца, который сегодня представляет собой классическую колоннаду, обращенную к сухому искусственному рву и малоиспользуемой эспланаде.
Новый вход откроет доступ к новым подземным выставочным пространствам, которые расположатся под внутренней площадью дворца Кур-Карре и будут, в свою очередь, соединены с основной зоной, вход в которую расположен под пирамидой.
Как рассказал Макрон, перестройка фасада — самое крупное изменение внешнего вида музея за последние 40 лет, со времен проекта „Большой Лувр“ Франсуа Миттерана.
Дворцовую эспланаду предполагается засадить деревьями, фактически превратив ее в парк, что отлично согласуется с планами мэрии по озеленению центральной части французской столицы.
Как выразился президент Макрон, это поможет „интегрировать музей в город и вернуть его парижанам“.
Перенос на новое место „Моны Лизы“ позволит выставить картину на обозрение должным образом, заодно облегчив посетителям просмотр остальных шедевров музейной коллекции, которые сейчас, по словам Макрона, слишком часто упускают из виду.
Внутренняя инфраструктура Лувра за предстоящие несколько лет будет также существенно обновлена и расширена. Планы включают в себя модернизацию старых и строительство новых туалетов, ресторанов и мест отдыха.
Общая стоимость проекта оценивается в несколько сотен миллионов евро.
Макрон, впрочем, подчеркнул, что для налогоплательщика масштабная перестройка не будет стоить ни евроцента, поскольку финансироваться работы будут исключительно за счет продажи билетов, пожертвований и доходов от партнерской сделки Лувра с площадкой в Абу-Даби.
Президент Макрон, полгода назад неожиданно для себя потерявший контроль над парламентом страны и существенно подрастерявший в связи с этим политический вес, ищет другие способы оставить след в истории своей страны.
Похоже, после того как мировое сообщество расхвалило его руководство реконструкцией Нотр-Дама после пожара, Макрон загорелся идеей осуществить что-то подобное и с Лувром.