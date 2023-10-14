"Мир красивых бабочек": драматург Иван Вырыпаев выступит в Вильнюсе с женой и дочерью

 
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Ivanas Vyrypajevas
Ivanas Vyrypajevas
ФОТО: Dmitrij Matvejev

21 ноября известный российский и польский режиссёр театра и кино, драматург и сценарист Иван Вырыпаев выступит в столице Литвы в рамках проекта "Мир красивых бабочек". Стихи исполняет сам автор, а также его жена звезда польского театра и кино Каролина Грушка.

Цикл стихотворений "Мир красивых бабочек" возник после смерти близкого друга семьи Вырыпаева – американского актера Казимира Лиске. Кончина друга стала настоящим потрясением для драматурга, его жены и для их дочери Майи, которой на тот момент было 5 лет:"У нашего друга осталась семья жена и сын. И именно им мы каждый раз посвящаем все наши выступления».

Заключительное стихотворение прозвучит в исполнении Майи Вырыпаевой.

Иван Вырыпаев: «Эти стихи являются своего рода духовной терапией, поэтому если вы хотите испытать красивую, осознанную исцеляющую грусть, то мы сделаем это вместе с вами. Я, Каролина и Майя».

Проект «Мир красивых бабочек» создан фондом творческого и духовного развития TEAL HOUSE, который основали Каролина Грушка и ее супруг Иван Вырыпаев, наряду с группой молодых артистов, большинство из которых по воле судьбы стали беженцами и мигрантами и оказались в Варшаве.

Мероприятие состоится 21 ноября в 19:00 в Вильнюсе в Vaidilos Theatre по адресу A. Jakšto g. 9, 01105 Vilnius (посмотреть на карте).

Приобрести билеты можно по ссылке.

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