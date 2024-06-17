Миф о вампирах в Европе: как и когда он возник?

Немецкий историк Томас М. Бон, автор книги „ Вампиры : происхождение европейского мифа“, говорит, что именно в результате их расследований слово „вампир“ в 1725 году впервые появилось в австрийской ежедневной газете Wienerisches Diarium, а затем распространилось по всей Европе.

Вернувшись из путешествия, они составили подробные отчеты обо всем, что им удалось разузнать. Они быстро просочились сначала в прессу, а потом и в академические круги.

Эта часть современной Сербии находилась тогда в составе Австро-Венгрии, поэтому для выяснения обстоятельств туда были направлены австрийские врачи, чтобы расследовать причины загадочных смертей.

В центре этой истории оказались две деревни: Медведжя на юге Сербии и Кисилова — на северо-востоке. Деревни эти располагались на расстоянии в 200 км друг от друга — довольно большом по меркам того времени, но на протяжении десяти лет оттуда поступали схожие сообщения о необычных смертях их жителей.

В частности, в английском языке первое упоминание о вампирах появилось в 1732 году, когда многие газеты писали об эпидемии „вампиризма“, которая якобы охватила Восточную Европу.

Мифические существа, питающиеся кровью живых людей, существовали в мировом фольклоре с древнейших времен, но термин „вампир“ действительно появился в Европе только в XVIII веке.



Наиболее хорошо задокументированным случаем „вампиризма“ мы обязаны Петару Благоевичу, крестьянину из деревни Кисилова.

Благоевич жил в ней всю свою жизнь и скончался от вполне естественных причин в 1725 году в возрасте то ли 62, то ли 65 лет. Его оплакали и похоронили как обычно, а вот потом начались неприятности.