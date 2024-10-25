"Маленький принц" за огромные деньги. Редкая копия шедевра Сент-Экзюпери продается за $1,25 млн

Сант-Экзюпери создал этот экземпляр „Маленького принца“ в Нью-Йорке, куда он переехал после поражения французских войск в битве с нацистами. Свою самую известную повесть он написал в США, и она была издана в 1943 году.

Летом 1944 года писатель, служивший военным пилотом, не вернулся из боевого вылета, который он совершал на юге Франции.

„Получить в распоряжение отпечатанную на машинке рукопись — это невероятно редкое событие“, — говорит Сэмми Джей представитель компании Peter Harrington Rare Books, которая продает книгу.