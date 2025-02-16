2025.02.16 15:42

Литва сделала выбор - группа Katarsis отправится на Евровидение в Швейцарию

 
ru.DELFI.lt
Lietuva išsirinko Eurovizijos atstovą
Lietuva išsirinko Eurovizijos atstovą
ФОТО: Delfi

Литва долго ждала этого субботнего вечера - в этом году Литву на конкурсе песни Евровидение в Швейцарии представит группа Katarsis. Победившая в финале национального отбора на Евровидение 2025 группа Katarsis была немногословна.

„Спасибо. У меня больше нет слов. Спасибо!“ — все, что сказал лидер группы, когда ведущая Евровидения Габриэле Мартиросян спросила, что участники группы хотели бы сказать своим поклонникам.

Как и отборочный полуфинал, мероприятие на крупнейшей арене страны провели трио ведущих: Габриэле Мартиросян, Номбеко Аугусте и Римвидас Черняускас.

Оценки, присужденные членами жюри, были добавлены к результатам голосования зрителей в прямом эфире. Три участника, набравшие наибольшее количество зрительских баллов и баллов жюри — Liepa, Lion Ceccah и Katarsis — выступили снова, и только зрители мероприятия могли проголосовать за них — именно они решили, что Katarsis отправится в Швейцарию.

Весь процесс голосования по выборам контролировала аудиторская фирма Grant Thornton Baltic.

Часть средств, собранных от голосовавших зрителей и поступивших в LRT, будет использована для подготовки победителя национального отбора к представлению Литвы на международном конкурсе песни Евровидение, который состоится в мае 2025 года, в Швейцарии. Право проведения в этой стране конкурса Евровидения завоевал швейцарец Немо с победной композицией The Code, исполненной на конкурсе 2024 года в Швеции.

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