Литва сделала выбор - группа Katarsis отправится на Евровидение в Швейцарию

Как и отборочный полуфинал, мероприятие на крупнейшей арене страны провели трио ведущих: Габриэле Мартиросян, Номбеко Аугусте и Римвидас Черняускас.
Оценки, присужденные членами жюри, были добавлены к результатам голосования зрителей в прямом эфире. Три участника, набравшие наибольшее количество зрительских баллов и баллов жюри — Liepa, Lion Ceccah и Katarsis — выступили снова, и только зрители мероприятия могли проголосовать за них — именно они решили, что Katarsis отправится в Швейцарию.
Весь процесс голосования по выборам контролировала аудиторская фирма Grant Thornton Baltic.
Часть средств, собранных от голосовавших зрителей и поступивших в LRT, будет использована для подготовки победителя национального отбора к представлению Литвы на международном конкурсе песни Евровидение, который состоится в мае 2025 года, в Швейцарии. Право проведения в этой стране конкурса Евровидения завоевал швейцарец Немо с победной композицией The Code, исполненной на конкурсе 2024 года в Швеции.