Литва сделала выбор - группа Katarsis отправится на Евровидение в Швейцарию

Литва долго ждала этого субботнего вечера - в этом году Литву на конкурсе песни Евровидение в Швейцарии представит группа Katarsis. Победившая в финале национального отбора на Евровидение 2025 группа Katarsis была немногословна.



„Спасибо. У меня больше нет слов. Спасибо!“ — все, что сказал лидер группы, когда ведущая Евровидения Габриэле Мартиросян спросила, что участники группы хотели бы сказать своим поклонникам.