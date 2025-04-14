Литва подала в ЮНЕСКО заявки на включение Сочельника и Вильнюсской вербы в список нематериального наследия

„И Вильнюсская верба, и традиция Сочельника – живые явления, которые объединяют сообщества и отражают нашу культурную идентичность. Подавая эти заявки в ЮНЕСКО, мы добиваемся не только международного признания, но и поощрения еще более активно сохранять это наследие и передавать его будущим поколениям, а в случае Рождественского сочельника – укреплять культурные связи с нашими партнерами Польшей и Украиной“, - в сообщении ЮНЕСКО цитируется министр культуры Шарунас Бирутис.