Литва подала в ЮНЕСКО заявки на включение Сочельника и Вильнюсской вербы в список нематериального наследия

„И Вильнюсская верба, и традиция Сочельника – живые явления, которые объединяют сообщества и отражают нашу культурную идентичность. Подавая эти заявки в ЮНЕСКО, мы добиваемся не только международного признания, но и поощрения еще более активно сохранять это наследие и передавать его будущим поколениям, а в случае Рождественского сочельника – укреплять культурные связи с нашими партнерами Польшей и Украиной“, - в сообщении ЮНЕСКО цитируется министр культуры Шарунас Бирутис.
Списки нематериального культурного наследия ЮНЕСКО являются инструментом, способствующим повышению международного престижа, повышению осведомленности, развитию культурного туризма, популяризации и сохранению традиционных культурных ценностей.
В настоящее время в Список нематериального наследия ЮНЕСКО включено 788 ценностей, которые охраняются в 150 странах, включая Литву. Четыре литовские ценности уже включены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества: традиционная обработка крестов и ее символика, балтийские праздники песни и танца, литовские многоголосные песни — сутартинес и традиция соломенных садов.