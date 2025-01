Латвийский фильм "Поток" получил престижный приз "Золотой глобус" как лучший анимационный фильм года

„Поток“ стал первым латвийским фильмом, который не только был номинирован на эту награду, но и обошел фильмы крупнейших голливудских студий Disney, Pixar и Dreamworks. На приз претендовали также „Головоломка-2“ (Inside Out 2), „Моана 2“, „Мемуары улитки“ (Memoir of a Snail), „Уоллес и Громит: Самая жестокая месть“ (Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl) и „Дикий робот“.