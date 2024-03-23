"Краски Севера" в Вильнюсе: выставка самобытной художницы из Карелии

Ткачество, ручное вязание, ручной принт по ткани, войлоковаляние – это то, чему Ирина научилась сама и с удовольствием обучает других, искренне радуясь успехам учеников.

В своем творчестве бережно (но смело)) сочетает североевропейские традиции с современными направлениями в текстильном дизайне. С особым интересом экспериментирует с цветом и материалами.

Работы выставлялись в России, странах Северной Европы, их можно встретить в частных коллекциях жителей США, Канады, России, Финляндии, Великобритании, Германии, Израиля, Франции, Японии, Литвы, Аргентины и Исландии. Участвовала в нескольких международных проектах в области декоративно-прикладного искусства.

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