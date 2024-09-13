Кинофестиваль в Торонто не покажет фильм "Русские на войне"

За день до этого, 11 сентября, руководство TIFF заявило, что, „признавая и уважая обеспокоенность и дискуссии“ вокруг спорного фильма, оно, тем не менее, полно решимости показать „Русских на войне“ в конце недели. При этом организаторы фестиваля подчеркнули, что, по их данным, фильм был снят „без ведома или участия каких-либо российских правительственных агентств“, и выразили мнение, что его „никоим образом не следует считать российской пропагандой“.