Картина Пикассо "Женщина с часами" продана за 139 миллионов долларов

Это второй результат в истории продаж работ художника на аукционе. Изначально картина оценивалась примерно в 120 миллионов долларов.

На картине, написанной в 1932 году, изображена возлюбленная художника, французская модель Мари-Терез Вальтер, которая вдохновила его на создание и других полотен. Пикассо впервые встретил ее в Париже в 1927 году, когда Вальтер было 17 лет.