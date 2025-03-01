Каннабис, ретрит и миллион на восстановление после пожара - какие подарки получат номинанты на "Оскар"

И это лишь часть подарков. В списке также можно найти угощения, алкоголь, множество средств по уходу за кожей, сумки и чемоданы для путешествий, одежду для собак, книги и эксклюзивные „косячки“ с марихуаной. В списке подарков более 60 наименований, а их общая стоимость достигает шестизначной суммы.

Точную цифру Фэри не называет. Цена наборов меняется из года в год по разным причинам. Не последнюю роль при формировании цены играет восприятие публики. В 2016 году Фэри подготовил набор стоимостью 200 тысяч долларов, куда вошли путешествие в Израиль по системе all inclusive и хирургическая подтяжка груди за 1900 долларов. Организаторы церемонии назвали такой набор „не вполне адекватным“ и подали иск о незаконном использовании торговой марки. Конфликт разрешился без суда, но теперь Фэри особо не распространяется о цене наборов, ограничиваясь лишь общими фразами. Он также особо отмечает, что его компания не имеет никакого отношения к киноакадемии и организаторам.