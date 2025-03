Интересные факты, рекорды и возможные победители предстоящего "Оскара"

Дайан Уоррен отчаянно хочет победить

Композитор Дайан Уоррен получила свою 16 номинацию (!) в категории „Лучшая оригинальная песня“ за композицию The Journey из фильма „Батальон 6888“ (The Six Triple Eight). Но, несмотря на это впечатляющее количество, она ни разу не выигрывала, если не считать утешительную статуэтку за заслуги в кинематографе. В последние годы Уоррен уже стала своеобразным символом неудачи в этой категории, а ее настойчивость в попытках завоевать заветную статуэтку только подогревает интерес к возможной победе.