Интересные факты, рекорды и возможные победители предстоящего "Оскара"

В преддверии вручения премии „Оскар“, которая состоится 2 марта, BBC рассказывает о главных интригах, рекордах и потенциальных победителях предстоящей церемонии.

Впервые за более чем 50 лет в категории „Лучший фильм“ номинированы два мюзикла

„Злая: Сказка о ведьме Запада“ и „Эмилия Перес“ стали первой музыкальной парой, претендующей на главную награду, со времен „Смешной девчонки“ и „Оливер!“ в 1969 году.

Возрождение мюзиклов во многом объясняется тем, что теперь попасть в список номинантов на „Лучший фильм“ стало проще — категорию расширили до 10 слотов.

Эдриен Броуди может установить еще один личный оскаровский рекорд