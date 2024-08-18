Два литовских фильма получили награды на престижном кинофестивале

Награды достались фильмам „Сестры“ и „Ограбление“. „Главный приз фестиваля в Локарно – „Золотой леопард“ – достался дебютному полнометражному фильму режиссера Саулы Блювайте „Ограбление“ (продюсер Гедре Бурокайте)!
Сауле Блювайте также была удостоена награды за лучший дебют.
Режиссер Лауринас Барейша получил награду за лучшую режиссуру за фильм „Сестры“ (продюсеры Клементина Ремейкайте, Матисс Кажа), а актеры Гельмине Глемжайте, Агне Кактайте, Гедрюс Кела и Паулюс Маркявичюс получили одну из двух премий за актерское мастерство. Поздравляю!“ — написал министр.
В программу конкурса короткометражных фильмов также вошел совместный эстонско-литовский фильм „Когда летают птицы“ (реж. Ану-Лаура Туттельберг, прод. Марианна Острат, Агне Адомене).
77-й кинофестиваль в Локарно проходил в Швейцарии с 7 по 17 августа.