Дмитрий Быков даст (единственный) концерт в Вильнюсе и ответит на вопросы читателей Delfi

Вопросы для Дмитрия Быкова с указанием контакта принимаем на hello@rwnd.store.
Вместе с лекторием „Прямая речь“ Дмитрий Быков приглашает на поэтический концерт с разговорами: „Литература выручает во времена, когда не просматриваются перспективы, когда все необычайно заострилось: и любовь, и причастность к большой истории, и, пожалуй, некоторая обреченность. Сегодня, когда в мире сместились все полюса, живая встреча с поэтом, писателем и мыслителем такого уровня становится настоящим событием.
Давайте поговорим о том, что происходит с нами, и попробуем увидеть тот самый новый свет для нового осмысления жизни“.
Дата: 3 июня
Время: 19:00
Место: Legendos klubas. Vilnius, Kalvarijų g. 85