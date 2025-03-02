Бьющееся сердце "Евровидения". Швейцария представила талисман конкурса

Организаторы песенного конкурса „Евровидение“, который в этом году пройдет в Швейцарии, представили официальный талисман.

Это оранжево-голубое существо по имени Люмо в форме сердца, которое олицетворяет „бьющееся сердце „Евровидения“.

Он был выбран в ходе открытого конкурса в одном из швейцарских университетов.

Особенности дизайна Люмо отражают ценности „Евровидения“ и Швейцарии, принимающей конкурс, заявляют организаторы. От его неухоженных вьющихся волос, символизирующих эйфорию от этого песенного состязания, до яркой окраски и больших глаз, позиционирующих его как восторженного „посла музыкального разнообразия и единения“.