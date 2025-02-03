Бейонсе впервые получила "Грэмми" за лучший альбом. О ее победе объявили пожарные Лос-Анджелеса

Бейонсе наконец-то получила „Грэмми“ за „лучший альбом“
Американская певица Бейонсе получила премию „Грэмми“ в категории „лучший альбом“ за свою кантри-пластинку Cowboy Carter.
В результате кантри-пластинка Cowboy Carter обошла альбомы Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Charli XCX и других коллег по сцене.
„Прошло много-много лет, — сказала она, принимая награду. — Я надеюсь, что мы продолжим двигаться вперед, открывая новые двери“.
Cowboy Carter также был признан лучшим кантри-альбомом в ходе 67-й церемонии вручения наград, которая прошла в центре Лос-Анджелеса.
Судя по выражению лица Бейонсе и ее супруга, рэпера Jay-Z в момент объявления, победа в этой категории стала для них полной неожиданностью.
„Вау, я действительно не ожидала этого“, — сказала певица, получая награду из рук Тейлор Свифт.
Лучшим новым артистом назвали певицу Чаппелл Рон, Charli XCX получила награды и за альбом (Brat), и за песню Von Dutch с него, а Сабрине Карпентер досталась статуэтка за песню Espresso.
Среди других лауреатов „Грэмми“ оказались легендарные Beatles — спустя 55 лет после распада группы. Now And Then, песня, собранная из демо-записей Джона Леннона при помощи машинного обучения, была признана „лучшим рок-исполнением“.
„Я люблю тебя, ЛА“
Песня Texas Hold ’Em с альбома Бейонсе Cowboy Carter также была номинирована в категории „лучшая запись года“, но проиграла композиции Кендрика Ламара Not Like Us. Хит рэпера победил во всех пяти номинациях, в которых он был представлен.
„Мы посвятим эту награду городу“, — сказал Кендрик Ламар, перечислив несколько районов Лос-Анджелеса, пострадавших от пожаров.
Другие артисты тоже отдали дань городу.
Билли Айлиш завершила свое выступление (она спела Birds Of A Feather) словами „Я люблю тебя, ЛА“.
Леди Гага и Бруно Марс исполнили песню California Dreamin’ коллектива The Mamas & Papas и посвятили ее работникам экстренных служб, которые помогали справиться с последствиями пожаров.
В этом году из-за пожаров в Лос-Анджелесе премию решено было провести достаточно скромно, без шумных вечеринок, которые обычно ее сопровождают.
Объявлять о победе Бейонсе в категории „лучший альбом“ вышли сотрудники пожарного управления Лос-Анджелеса, которым стоя аплодировали несколько минут.
„В условиях беспрецедентной пожарной обстановки их самоотверженные действия были просто вдохновляющими, — сказал со сцены глава управления Энтони Марроне. — Наши искренние соболезнования и молитвы обращены ко всем семьям, потерявшим близких, друзей и соседей, а также всем, кто потерял дома, бизнес и оказался вынужденным переселенцем“.