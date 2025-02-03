Бейонсе впервые получила "Грэмми" за лучший альбом. О ее победе объявили пожарные Лос-Анджелеса

Бейонсе наконец-то получила „Грэмми“ за „лучший альбом“

Американская певица Бейонсе получила премию „Грэмми“ в категории „лучший альбом“ за свою кантри-пластинку Cowboy Carter.

В результате кантри-пластинка Cowboy Carter обошла альбомы Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Charli XCX и других коллег по сцене.

„Прошло много-много лет, — сказала она, принимая награду. — Я надеюсь, что мы продолжим двигаться вперед, открывая новые двери“.

Cowboy Carter также был признан лучшим кантри-альбомом в ходе 67-й церемонии вручения наград, которая прошла в центре Лос-Анджелеса.

Судя по выражению лица Бейонсе и ее супруга, рэпера Jay-Z в момент объявления, победа в этой категории стала для них полной неожиданностью.