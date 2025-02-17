BAFTA-2025: "Конклав" — лучший фильм, приз за режиссуру достался Брэди Корбету за "Бруталиста"

На победу в категории „Лучший фильм“ претендовали кроме „Конклава“, „Анора“, „Бруталист“, „Совершенный незнакомец“ и „Эмилия Перес“.

Приз за режиссуру достался Брэди Корбету за „Бруталиста“, трехчасовую эпическую драму о пережившем Холокост архитекторе. Среди других номинантов в этой категории были Шон Бейкер („Анора), Эдвард Бергер („Конклав“), Дени Вильнев („Дюна: Часть вторая“), Жак Одиар („Эмилия Перес“) и Корали Фаржа („Субстанция“).

Лучшей актрисой была признана американская актриса Майки Мэдисон за роль в фильме „Анора“, рассказывающем историю русскоговорящей стриптизерши.