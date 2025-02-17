BAFTA-2025: "Конклав" — лучший фильм, приз за режиссуру достался Брэди Корбету за "Бруталиста"

На победу в категории „Лучший фильм“ претендовали кроме „Конклава“, „Анора“, „Бруталист“, „Совершенный незнакомец“ и „Эмилия Перес“.
Приз за режиссуру достался Брэди Корбету за „Бруталиста“, трехчасовую эпическую драму о пережившем Холокост архитекторе. Среди других номинантов в этой категории были Шон Бейкер („Анора), Эдвард Бергер („Конклав“), Дени Вильнев („Дюна: Часть вторая“), Жак Одиар („Эмилия Перес“) и Корали Фаржа („Субстанция“).
Лучшей актрисой была признана американская актриса Майки Мэдисон за роль в фильме „Анора“, рассказывающем историю русскоговорящей стриптизерши.
Лучшим актером стал Эдриен Броди, сыгравший главную роль в фильме „Бруталист“ о вымышленном венгерском архитекторе Ласло Тоте, сбежавшим от Холокоста в США.
Премию BAFTA часто называют репетицией „Оскара“ — имена победителей BAFTA во многом предвосхищают итоги голосования киноакадемиков. Вручение „Оскаров“ в этом году состоится 3 марта.
Российский актер Юра Борисов, который номинировался за роль второго плана в фильме „Анора“, остался без награды — ее получил Киран Калкин („Настоящая боль“).
Он же обошел Борисова и на вручении „Золотых глобусов“.
Лучшим неанглоязычным фильмом признан криминально-комедийный мюзикл режиссера Жака Одиара „Эмилия Перес“.
Короткометражка британского режиссера Франца Бема „Камень, ножницы, бумага“ о начале полномасштабной войны России против Украины с украинским актером Александром Рудинским в главной роли получила награду в номинации „Лучший британский короткометражный фильм“.
Победители BAFTA 2025 года
Лучший фильм — „Конклав“
Выдающийся британский фильм — „Конклав“
Лучшая актриса — Майки Мэдисон („Анора“)
Лучший актер — Эдриен Броди („Бруталист“)
Лучшая актриса второго плана — Зои Салдана („Эмилия Перес“)
Лучший актер второго плана — Киран Калкин („Настоящая боль“)
Лучший режиссер — Брэди Корбет („Бруталист“)
Лучший неанглоязычный фильм — „Эмилия Перес“
Лучший детский и семейный фильм — „Уоллес и Громит: Самая дикая месть“
Лучший британский короткометражный фильм — „Камень, ножницы, бумага“