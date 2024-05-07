10 песен "Евровидения-2024", которые стоит послушать

Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim
Кто: Хорватский исполнитель Марко Пуришич. Занимался вполне себе консервативной по духу рок-музыкой. Теперь представляет страну на "Евровидении" с диким и страшно прилипчивым хитом.
Что: Оголтелый поп-рок. Сексапильность триумфаторов "Евровидения" Måneskin встречается с индустриальным маршем. Припев застревает в голове на раз-два.
Шансы на победу: Большие, этот римтимтагидим вы не забудете еще долго. Даже если песня не попадет в топ-3 (у букмекеров Пуришич на втором месте после швейцарцев Nemo), место в летних чартах юга Европы ей точно обеспечено — особенно если какой-нибудь хваткий диджей придумает бодрый ремикс на нее.
Когда смотреть: во вторник, 7 мая
Марина Сатти — Zari
Кто: Дочь суданца и гречанки, выпускница главного музыкального колледжа США в Беркли, которая умеет одинаково и в джаз, и в бодрый балканский поп. Потенциально — одна из главных звезд южноевропейской поп-музыки в ближайшие годы.
Что: Кому не хватило римтимтагидим, тех добьет бесконечное "та-та-та-та-та". Zari — поп-музыка на стыке Европы и Азии, с арабскими мотивами и греческим текстом, вальяжным речитативом и вкрадчивым женским вокалом.
Шансы на победу: Не очень большие. Но и без победы на "Евровидении", Zari (как и Rim Tim Tagi Dim) еще успеет вам надоесть, если вы отправитесь в отпуск на Балканы или в Грецию.
Когда смотреть: в четверг, 9 мая
Marcus & Martinus — Unforgettable
Кто: Два молодца хороши с лица. Дуэт начинал еще в юношестве — их хит Elektrisk с заводным "уоуоуоу" и спотыкающимся битом взрывал танцполы Скандинавии еще в 2015-м.
Что: Швеция напоминает, кто придумал всю поп-музыку десятых. Unforgettable — это вновь модный (спасибо The Weeknd) синти-поп с жужжащим басом и неоновым блеском клавишных партий.
Шансы на победу: Средние, но для дуэта это все равно важный прорыв. Из тин-поп-икон Marcus & Martinus превращаются в двух элегантных и статных нордик-поп-звезд.
Когда смотреть: сразу в финале 11 мая, так как Швеция — победитель прошлого "Евровидения"
Alyona Alyona и Jerry Heil — Teresa & Maria
Кто: Две важные звезды украинской поп-музыки десятых. Бывшая психолог из детсада Алена Савраненко задала высочайшую планку женскому рэпу — ее первый альбом "Пушка" и вправду стреляет наповал. Яна Шемаева (она же Jerry Heil) начинала с каверов и шутливой песни "Охрана, отмена", а потом обнаружила себя создательницей песен куда более личных и лиричных (и не менее прилипчивых).
Что: Идеальный образец современной украинской и украиноязычной поп-музыки. С мощным хором на бэке. С хлестким битом. С дерзким и резким речитативом на родном языке. С нежным женским вокалом на припеве. Напоминание о том, что Украина даже в самые непростые годы остается поставщиком восхитительных поп-хитов.
Шансы на победу: Довольно-таки неплохие (букмекеры считают также — у дуэта пятое место). Но и без этого песня про двух спасительниц точно останется в топах по обе стороны украинской границы.
Когда смотреть: во вторник, 7 мая
Aiko — Pedestal
Кто: Уроженка Москвы Алена Ширманова-Костебелова, которая еще в детстве переехала в Чехию с родителями — и там построила неплохую музыкальную карьеру. Ее ранние записи — трогательный лиричный поп в духе, скажем, Florence & the Machine.
Что: Интонации Флоренс Уэлш чувствуются и в песне Pedestal, только на смене клавишным и постукиваниям драм-машины пришел лихой и громкий инди-рок с зычным женским вокалом. Вполне злободневная музыка: послушайте, например, записи The Last Dinner Party или Beabadoobee.
Шансы на победу: Не очень большие. Но Pedestal — это песня не для "Евровидения", а для европейских летних рок-фестивалей и плейлистов вроде Alt. Now в Spotify. Aiko и без "Евровидения" — персона с большими перспективами. Советуем послушать весь прошлогодний альбом Fortune’s Child, чтобы убедиться.
Когда смотреть: в четверг, 9 мая
Олли Александер — Dizzy
Кто: Актер, ЛГБТК+ икона и лидер хорошей британской поп-группы Years & Years. Их волнительный и сексапильный синти-поп давно курсирует между верхними строчками чартов и афишами летних фестивалей.
Что: Собственно, все то же, что и раньше. Красочный глэм-поп с синтезаторами в духе конца девяностых. Нервный, страстный — ух, захватывает дух. Впрочем, есть ощущение, что такие песни Александер и его помощники уже могут писать с закрытыми глазами, чувствуется легкий автоматизм и яркости хитов вроде King или Sanctify песне Dizzy не хватает.
Шансы на победу: Александер — это не только про звук, но и про яркое шоу, шансы хотя бы на финал есть.
Когда смотреть: в четверг, 9 мая
Windows95Man и Хенри Пииспанен — No Rules
Кто: Известный финский художник Теему Кейстери, который делает музыку под псевдонимом Windows95Man. Пииспанен — певец и актер озвучки.
Что: Музыка из времен релиза Windows 95. Кейстери и Пииспанен делают европоп, который 30 лет назад и за музыку не все считали (и зря). No Rules — это Little Big только без гиперсексуальности, это A-Eiropa, только с подмигиваниями, это реанимация самых дуболомных идей поп-музыки девяностых в форме максимального китча. Дикий кайф.
Шансы на победу: Большие — как и перспективы после. No Rules — идеальный бэнгер и для конкурса песни, и для дискотеки в клубе Tower, и для караоке-вечеринки, и для фестиваля типа Positivus (выступали же там Little Big и Томми Кэш — и никто не умер).
Когда смотреть: во вторник, 7 мая
5Miinust и Puuluup — (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
Кто: Эстонские звезды хип-хопа и фолк-возрождения. Первые очень любят танцевальную музыку, вторые — народные эстонские инструменты.
Что: Собственно, идеальное сочетание первого и второго. Часто нанизывание фолк-мотивов на электронный бит получается совершенно топорным и скучным. Здесь же хочется ворваться на танцпол уже в первые пять секунд. Сама песня — скорее, не про наркотики, а про музыку как наркотик (а то вы подумаете!).
Шансы на победу: Высокие. Эти дикие танцы еще надолго нам запомнятся.
Когда смотреть: в четверг, 9 мая
Gåte — Ulveham
Кто: Если эстонский дуэт групп мешает фолк и танцевальную музыку, то норвежские рокеры уже лет 20 объединяют северные народные мотивы с тяжелым роком.
Что: Ulveham похож на цунами. Вот в полумраке что-то настукивает барабанщик, напевают бэк-вокалисты, а Гуннхилд Сундли тонко-тонко поет о самом сокровенном, как вдруг тебя резко накрывает огромной волной. Метал вперемежку со стадионной электроникой и зычный вокализ Сундли хорошенько так утрамбовывают тебя в землю. Самая громкая песня этого "Евровидения".
Шансы на победу: Средние. Но Gåte после могут получше рассмотреть в других странах — и позвать на профильные фестивали: европейская метал-сцена всегда отличалась своей трансграничностью.
Когда смотреть: в четверг, 9 мая
Nemo — The Code
Кто: Артисты (как небинарная персона они просят говорить о себе во множественном числе) из Швейцарии. Исполняют нежный романтический инди-поп, какой хорошо слушать летним вечером в преприятнейшем настроении.
Что: The Code в этом смысле сильно выделяется из творчества Nemo. Вместо уютной прогулочной музыки — размашистые хоровые семплы, оркестр под брейкбит, опереточные завывания, истеричный речитатив и не менее истеричный припев. Очень суетливая музыка, но за этими пируэтами у микрофона и синтезатора следишь, не отрываясь.
Шансы на победу: Высокие. Такой лироэпический поп всегда был в почете на "Евровидении". Собственно, Nemo лидируют у букмекеров. А, возможно, через The Code они откроют для себя новую творческую эру — куда более занимательную и интересную. Будем следить.
Когда смотреть: в четверг, 9 мая