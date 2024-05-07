10 песен "Евровидения-2024", которые стоит послушать

Кто: Дочь суданца и гречанки, выпускница главного музыкального колледжа США в Беркли, которая умеет одинаково и в джаз, и в бодрый балканский поп. Потенциально — одна из главных звезд южноевропейской поп-музыки в ближайшие годы.

Шансы на победу: Большие, этот римтимтагидим вы не забудете еще долго. Даже если песня не попадет в топ-3 (у букмекеров Пуришич на втором месте после швейцарцев Nemo), место в летних чартах юга Европы ей точно обеспечено — особенно если какой-нибудь хваткий диджей придумает бодрый ремикс на нее.

Что: Оголтелый поп-рок. Сексапильность триумфаторов "Евровидения" Måneskin встречается с индустриальным маршем. Припев застревает в голове на раз-два.

Кто: Хорватский исполнитель Марко Пуришич. Занимался вполне себе консервативной по духу рок-музыкой. Теперь представляет страну на "Евровидении" с диким и страшно прилипчивым хитом.

Что: Кому не хватило римтимтагидим, тех добьет бесконечное "та-та-та-та-та". Zari — поп-музыка на стыке Европы и Азии, с арабскими мотивами и греческим текстом, вальяжным речитативом и вкрадчивым женским вокалом.

Шансы на победу: Не очень большие. Но и без победы на "Евровидении", Zari (как и Rim Tim Tagi Dim) еще успеет вам надоесть, если вы отправитесь в отпуск на Балканы или в Грецию.

Когда смотреть: в четверг, 9 мая

Marcus & Martinus — Unforgettable





Кто: Два молодца хороши с лица. Дуэт начинал еще в юношестве — их хит Elektrisk с заводным "уоуоуоу" и спотыкающимся битом взрывал танцполы Скандинавии еще в 2015-м.

Что: Швеция напоминает, кто придумал всю поп-музыку десятых. Unforgettable — это вновь модный (спасибо The Weeknd) синти-поп с жужжащим басом и неоновым блеском клавишных партий.