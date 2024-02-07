"Звезда" TikTok с 8 судимостями на счету не дает покоя врачам скорой помощи и полиции

8 раз судимый житель деревни хорошо знаком и полиции, и врачам. Мужчина уже несколько лет делает прямые трансляции в социальной сети, в которых ругает людей, представителей разных национальностей, использует разные нецензурные выражения в адрес чиновников, политиков, государства, угрожает убийством другим людям, угрожает самоубийством.

Люди, которые видят эти трансляции, вызывают то полицию, то скорую.

За эти несколько лет мужчина был арестован, потом лежал в специализированной больнице, но все равно продолжает "шутить".

5 февраля в первой половине дня, после 11 ч., полиция ехала домой к этому человеку, поскольку он в прямой трансляции на TikTok неадекватно вел себя, разбрасывал дома горящие угли. Выехали в Паалуонис не только полиция, но и пожарные-спасатели, врачи скорой. Мужчину нашли дома, он был пьян. Он отказался от какой бы то ни было помощи, признаков пожара не было.