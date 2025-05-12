Жуткое убийство в Шальчининксом районе – подозреваемый сжег пожилую женщину

Пожар в деревне Самаракишкяй (Шальчининкский район) начался 3 мая после полуночи. К приезду пожарных-спасателей одноэтажный деревянный дом горел открытым пламенем.

Сгорела и провалилась крыша дома, выгорела комната и находившаяся в ней мебель.

Через час после начала тушения пожарные со специальным оборудованием для дыхания попали в дом и обнаружили там тело женщины 1942 г.р.