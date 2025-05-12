2025.05.12 07:27

Жуткое убийство в Шальчининксом районе – подозреваемый сжег пожилую женщину

 
Gaisras / asociatyvi nuotr.
Gaisras / asociatyvi nuotr.
ФОТО: Jaunius Matonis | Delfi

Ночью пожарные-спасатели потушили горевший дом и обнаружили в нем человеческие останки. Подозревают, что женщина, тело которой было обнаружено, была убита. Полиция задержала подозреваемого.

Пожар в деревне Самаракишкяй (Шальчининкский район) начался 3 мая после полуночи. К приезду пожарных-спасателей одноэтажный деревянный дом горел открытым пламенем.

Сгорела и провалилась крыша дома, выгорела комната и находившаяся в ней мебель.

Через час после начала тушения пожарные со специальным оборудованием для дыхания попали в дом и обнаружили там тело женщины 1942 г.р.

11 мая полиция задержала молодого человека 2001 г.р. Его подозревают в убийстве пожилой женщины.

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