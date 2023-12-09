Жуткое происшествие в Вильнюсском районе: избиты хозяева и подожжен жилой вагон

Информация о пожаре ул. Пакальнес, в Бездонисе (Вильнюсский район) поступила по номеру 112 поступила после полуночи. На место происшествия выехали пожарные-спасатели.

Когда пожарные приехали в указанное место, открытым пламенем горел жилой вагон, деревянный сарай для дров и деревянная хозпостройка. На месте работали три автоцистерны, огонь потушили после часа ночи.

К утру выяснились другие обстоятельства происшествия. По данным полиции, после 23 ч. в вагон ворвались трое пьяных мужчин. Они избили хозяев и подожгли их жилье.

Полиция задержала троих нетрезвых подозреваемых - 1969, 1997 и 1986 г.р.