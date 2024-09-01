Жуткое происшествие в Кретингском районе – водитель грузовика насмерть сбил 19-летнего парня и уехал

По данным Департамента полиции, 31 августа, в 4.40 ч,. в Кретингском районе, около деревни Гинтарай, на 118-м км дороги Шяуляй-Паланга, на проезжей части было обнаружено тело молодого человека с различными повреждениями. Подозревали, что молодого человека сбил автомобиль, который скрылся с места происшествия.