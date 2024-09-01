2024.09.01 13:32

Жуткое происшествие в Кретингском районе – водитель грузовика насмерть сбил 19-летнего парня и уехал

 
Эрика Венцкуте
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

В ночь на субботу в Кретингском районе погиб юноша. Полиция выяснила обстоятельства происшествия и нашла виновника гибели 19-летнего.

По данным Департамента полиции, 31 августа, в 4.40 ч,. в Кретингском районе, около деревни Гинтарай, на 118-м км дороги Шяуляй-Паланга, на проезжей части было обнаружено тело молодого человека с различными повреждениями. Подозревали, что молодого человека сбил автомобиль, который скрылся с места происшествия.

Полиция выяснила, что молодого человека (2005 г.р.) насмерть сбил грузовой автомобиль Mercedes Benz.

Виновник ДТП с места происшествия уехал, однако в 13 ч. того же дня полиция нашла его в Седе 9Мажейкяйский район).

Водителя (1966 г.р.) вызвали в полицию.

Начато расследование.

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