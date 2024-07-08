Жуткое происшествие в Алитусе – мужчина нашел дома тела жены и сына

Алитусская полиция информировала, что сообщение об убийстве поступило около 11 ч.
Мужчина сообщил, что вернулся домой и обнаружил тела жены (1958 г.р.) и сына (1980 г.р.).
На место происшествия приехала полиция и скорая.
По предварительным данным, во время конфликта сын ударил мать, нанеся ей несовместимую с жизнью травму. После этого он нанес себе рану и скончался от потери крови.
Врачи скорой помощи ничем помочь не могли и констатировали смерть двоих человек.
Сообщается, что мужчина страдал психическим заболеванием, был известен полиции.
Полиция расследует убийство.