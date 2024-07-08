2024.07.08 19:08

Жуткое происшествие в Алитусе – мужчина нашел дома тела жены и сына

 
сообщается об убийстве
Эрика Венцкуте
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

В понедельник утром полицию вызвали на ул. Жемайтес, в Алитусе. Сообщалось, что найдены тела двоих человек.

Алитусская полиция информировала, что сообщение об убийстве поступило около 11 ч.

Мужчина сообщил, что вернулся домой и обнаружил тела жены (1958 г.р.) и сына (1980 г.р.).

На место происшествия приехала полиция и скорая.

По предварительным данным, во время конфликта сын ударил мать, нанеся ей несовместимую с жизнью травму. После этого он нанес себе рану и скончался от потери крови.

Врачи скорой помощи ничем помочь не могли и констатировали смерть двоих человек.

Сообщается, что мужчина страдал психическим заболеванием, был известен полиции.

Полиция расследует убийство.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии