Жуткое преступление в Таурагском районе: обнаружены тела мужчины и женщины

Таурагская полиция сообщает, что 9 июля, в 5.50 ч. во дворе жилого дома в деревне Кунигишкяй (Таутагский район) были обнаружены тела женщины (1984 г.р.) и мужчины (1976 г.р.) со следами огнестрельного ранения.

Представитель полиции Грета Кесминайте-Пуджеме информировала, что тела обнаружил проживающий в этом же доме родственник покойных. Смертельные выстрелы были сделаны из гладкоствольного ружья.

По предварительным данным, мужчина застрелил женщину, а потом покончил с собой. Ранее в поле зрения полиции эти люди не попадали.