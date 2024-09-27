2024.09.27 22:55

Жуткое ДТП в Утене – гоночный автомобиль въехал в толпу людей, есть пострадавшие и погибшие

 
ru.DELFI.lt
Policija
Policija
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

В пятницу поздно вечером во время гонки в Утене произошло жуткое ДТП. Сообщается, что автомобиль въехал в группу людей.

По данным полиции, в 21.50 ч. поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Утене.

Во время мероприятия Samsonas Rally Utena автомобиль врезался в толпу зрителей.

По предварительным данным, пострадали 20 человек.

Очевидцы сказали Delfi, что один человек погиб, еще нескольких реанимируют. Факт смерти одного зрителя подтвердила полиция.

На месте происшествия работают врачи и полиция.

Люди информировали редакцию, что ДТП произошло на крутом повороте. Рулоны с сеном, на которых была стрелка поворота, снесли другие автомобили, а экипаж из Латвии, не зная, что там поворот, врезался в толпу людей.

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