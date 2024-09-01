Жуткое ДТП в Кретингском районе – погибли водитель легковушки и ехавший на мотоцикле полицейский

Департамент полиции информировал, что 1 сентября, в 16.53 ч., в Кретингском районе, в деревне Шукес, на ул. Кретингос, столкнулись два мотоцикла и легковушка.

По словам очевидцев, после столкновения легковой автомобиль съехал в кювет.

В ДТП погибли водитель легкового авто и один мотоциклист. По предварительным данным, погибший мотоциклист - полицейский.

Клайпедская полиция подтвердила, что скончался полицейский 1996 г.р.

Пострадали три человека, все они были доставлены в больницу.