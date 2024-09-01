Жуткое ДТП в Кретингском районе – погибли водитель легковушки и ехавший на мотоцикле полицейский

Департамент полиции информировал, что 1 сентября, в 16.53 ч., в Кретингском районе, в деревне Шукес, на ул. Кретингос, столкнулись два мотоцикла и легковушка.
По словам очевидцев, после столкновения легковой автомобиль съехал в кювет.
В ДТП погибли водитель легкового авто и один мотоциклист. По предварительным данным, погибший мотоциклист - полицейский.
Клайпедская полиция подтвердила, что скончался полицейский 1996 г.р.
Пострадали три человека, все они были доставлены в больницу.
Обстоятельства ДТП выясняет полиция.
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