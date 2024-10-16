Жуткие обстоятельства смерти пожилого мужчины в Клайпеде: полиция до сих пор не нашла все части тела

Delfi сообщал, что 14 октября, в 11.53 ч. в Клайпеде, на ул. Саусё 15-осёс, во дворе многоквартирного дома в мешке было обнаружено тело пожилого человека 85-90 лет (личность неизвестна). Сообщалось о задержании подозреваемого (1939 г.р.).

Подозреваемый ранее в поле зрения полиции не попадал и не был судим.

В среду прокурор обратился в суд с просьбой взять подозреваемого под арест на 3 месяца, однако суд лишь частично удовлетворил заявку прокурора. Подозреваемый был взят под стражу на 14 дней (до 30 октября).