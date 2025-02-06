Жуткая находка в клайпедском парке – найдено тело со шприцем в ладони

Факт смерти был зарегистрирован во вторник, 4 февраля.

В конец улицы Миниёс полицию и скорую вызвали после полудня, в 12.40 ч. По номеру 112 позвонил случайный прохожий.

В лесочке в южной части города он заметил лежащее тело без признаков жизни. Выяснилось, что покойному было 43 года.

Личность погибшего уточняется. В руке у покойного нашли шприц. Не исключено, что причиной смерти покойного могла быть передозировка наркотиков.