2025.02.06 07:00

Жуткая находка в клайпедском парке – найдено тело со шприцем в ладони

 
ru.DELFI.lt
Švirkštai
Švirkštai
ФОТО: Jaunius Matonis | Delfi

Клайпедские полицейские выясняют обстоятельства смерти мужчины, тело которого было найдено в клайпедском парке, пишет издания Vakarų ekspresas.

Факт смерти был зарегистрирован во вторник, 4 февраля.

В конец улицы Миниёс полицию и скорую вызвали после полудня, в 12.40 ч. По номеру 112 позвонил случайный прохожий.

В лесочке в южной части города он заметил лежащее тело без признаков жизни. Выяснилось, что покойному было 43 года.

Личность погибшего уточняется. В руке у покойного нашли шприц. Не исключено, что причиной смерти покойного могла быть передозировка наркотиков.

Полиция выясняет причину смерти покойного.

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