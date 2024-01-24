Жуткая находка – на окраине Вильнюса обнаружен человеческий скелет

 
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Morgas
Morgas
ФОТО: Panevėžio balsas
Мужчина обнаружил человеческие останки на дереве.

24 января, в 10 ч. по Еиному номеру 112 поступило сообщение о том, что в лесу на проспекте Саванорю, недалеко от магистрали A1, обнаружены человеческие останки.

Когда на место происшествия приехала полиция, звонивший показал стражам порядка скелет на дереве. Он находился на высоте около 5 м и был снят пожарными-спасателями. Останки совершенно разложились, на скелете остались лишь фрагменты одежды.

Начато расследование. Эксперты пытаются выяснить пол, возраст, личность и причины смерти.

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