2024.09.13 07:05

Жуткая картина напугала вильнюсцев – юноша стоял на перегородке между балконами на 6 этаже

 
ru.DELFI.lt

В четверг в Вильнюсе по номеру 112 поступило сообщение о том, что на крыше дома находится юноша.

По данным полиции, 12 сентября, в 15.27 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Юстинишкю на крыше шестиэтажного дома сидит юноша и, вероятно, пьет алкоголь.

Звонившая женщина опасалась, что может произойти несчастье.

На место происшествия выехала полиция, врачи и пожарные-спасатели.

Помощь пожарных не потребовалась.

Очевидцы происшествия информировали Delfi, что юноша не пострадал, не упал, полиция назначила ему штраф.

Жители сообщили, что юноша живет в соседнем доме.

Žmogus ant stogo

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