Жуткая история в Меркине: о пропавшей в Немане подруге мужчина сообщил только через сутки

По данным полиции, 16 июля, в 12.50 ч., мужчина сообщил, что 15 июля, около 17 ч., в Меркине (Варенский район), с моста в Неман упала его знакомая.
Звонивший сказал, что сначала думал, что она уплыла, но потом, когда не нашел ее, обратился в полицию.
В 14.24 ч поступило сообщение о том, что на островке, недалеко от моста, была обнаружена утопленница.
Тело было доставлено на берег.
Это оказалось тело пропавшей женщины (1985 г.р.), об исчезновении которой заявил мужчина.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
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