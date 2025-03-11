Жительница Вильнюса уверяет, что трое молодых людей хотели похитить ее сына

10 марта в группе на фейсбуке появилась просьба о помощи – женщина писала, что у дома 61 на ул. Виршулишкю трое молодых людей пытались похитить ее сына.

Женщина просила о помощи в поисках подозреваемых и указала их приметы: молодые люди в черных куртках, у одного были большие белые наушники.

Женщина сообщила, что трое молодых людей остановили ее сына и предложили пойти за шаурмой. Мальчик отказался, тогда один из троицы схватил его за руку и стал тащить за собой. Ребенку удалось вырваться и убежать. Женщина пишет, что ее сын был напуган. Она поделилась фотографиями подозреваемых.