2025.03.11 07:08

Жительница Вильнюса уверяет, что трое молодых людей хотели похитить ее сына

 
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
ФОТО: Lopolo | Shutterstock

Жительница Вильнюса в социальной сети сообщила, что трое молодых людей пытались похитить ее сына в столичном микрорайоне Виршулишкес. Подозреваемые попали на видео.

10 марта в группе на фейсбуке появилась просьба о помощи – женщина писала, что у дома 61 на ул. Виршулишкю трое молодых людей пытались похитить ее сына.

Женщина просила о помощи в поисках подозреваемых и указала их приметы: молодые люди в черных куртках, у одного были большие белые наушники.

Женщина сообщила, что трое молодых людей остановили ее сына и предложили пойти за шаурмой. Мальчик отказался, тогда один из троицы схватил его за руку и стал тащить за собой. Ребенку удалось вырваться и убежать. Женщина пишет, что ее сын был напуган. Она поделилась фотографиями подозреваемых.

Дежурный полиции сказал Delfi, что в полицию об этом происшествии не сообщали.

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