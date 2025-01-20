Жительница Каунаса в ужасе: на аллее Лайсвес мужчина удовлетворял свою сексуальную страсть

„Добрый вечер, на аллее Лайсвес, на пути в сторону Ратушной площади, мы увидели на скамье мужчину, который удовлетворял свою сексуальную страсть. Очень некрасиво. Таких надо закрывать и не выпускать на свободу“, – возмущалась молодая женщина.

Она сказала, что в полицию не обращались, но поделилась увиденным с другими и предупредила их.