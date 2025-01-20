2025.01.20 07:02

Жительница Каунаса в ужасе: на аллее Лайсвес мужчина удовлетворял свою сексуальную страсть

 
ru.DELFI.lt
Kaune vyras tenkino lytinę aistrą
Kaune vyras tenkino lytinę aistrą
ФОТО: Skaitytojos nuotr. | Kas Vyksta Kaune

В ночь на воскресенье портал Kas vyksta Kaune получил информацию от своей читательницы, которая сообщила, что в Каунасе на аллее Лайсвес мужчина удовлетворял свою сексуальную страсть.

„Добрый вечер, на аллее Лайсвес, на пути в сторону Ратушной площади, мы увидели на скамье мужчину, который удовлетворял свою сексуальную страсть. Очень некрасиво. Таких надо закрывать и не выпускать на свободу“, – возмущалась молодая женщина.

Она сказала, что в полицию не обращались, но поделилась увиденным с другими и предупредила их.

Портал Kas vyksta Kaune напоминает, что это не первый такой случай. 11 декабря подобный случай был зафиксирован в микрорайоне Дайнава.

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