Жительница Каунаса была в шоке после церемонии зажжения рождественской елки

Читательница, обратившийся в Delfi, была шокирована совершенно неконтролируемым потоком людей: огромная толпа пыталась покинуть площадь и стала неуправляемой, движение транспорта не регулировалось, а общественный транспорт просто проезжал мимо.

Читательница говорит, что никогда раньше не видела подобной ситуации, она боялась, что действительно ли все обойдется, потому что ситуация, казалось, вышла из-под контроля.

„При выходе с площади был огромный наплыв людей, они кричали друг на друга, чтобы не лезли на головы, при переходе с улицы на площадь никто не регулировал движение, общественный транспорт ходил, сигналил, но люди все равно шли. Я такого раньше не видела“, - сказала она.