2024.11.24 17:41

Жительница Каунаса была в шоке после церемонии зажжения рождественской елки

 
такой ситуации никогда не видела
ru.DELFI.lt
Kauno Kalėdų eglės įžiebimas
Kauno Kalėdų eglės įžiebimas
ФОТО: Delfi

В Литве 23 ноября в Каунасе зажгли первую рождественскую елку. Толпы каунасцев и гостей города спешили отметить начавшуюся праздничную атмосферу. Хоть люди и хорошо провели время, после церемонии зажжения елки ситуация приняла несколько иной оборот.

Читательница, обратившийся в Delfi, была шокирована совершенно неконтролируемым потоком людей: огромная толпа пыталась покинуть площадь и стала неуправляемой, движение транспорта не регулировалось, а общественный транспорт просто проезжал мимо.

Читательница говорит, что никогда раньше не видела подобной ситуации, она боялась, что действительно ли все обойдется, потому что ситуация, казалось, вышла из-под контроля.

„При выходе с площади был огромный наплыв людей, они кричали друг на друга, чтобы не лезли на головы, при переходе с улицы на площадь никто не регулировал движение, общественный транспорт ходил, сигналил, но люди все равно шли. Я такого раньше не видела“, - сказала она.

Читательница рассказывает, что в спешке было страшно даже вынуть мобильный телефон, потому что такой шаг казался очень небезопасным. Мы поинтересовались у муниципалитета Каунаса, почему возникла такая ситуация.

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