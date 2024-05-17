Жители продолжают раздавать деньги мошенникам: в руки злоумышленников попало более 39 000 евро

Около 12.50 час. в Главный комиссариат полиции Клайпедского округа обратилась 68-летняя женщина.

Она сообщила, что в среду ей на мобильный телефон позвонили неизвестные, которые обманным путем выманили у нее 10 тыс. евро.

Также в четверг в полицию портового города обратилась 37-летняя женщина.

Она сообщила, что в период с прошлого года по 9 мая этого года неизвестные через инвестиционную онлайн-платформу обманным путем выманили у нее 20 743 евро.

Еще два человека стали жертвами мошенников в Вильнюсе и Укмергском районе.