Жители продолжают раздавать деньги мошенникам: в руки злоумышленников попало более 39 000 евро

Около 12.50 час. в Главный комиссариат полиции Клайпедского округа обратилась 68-летняя женщина.
Она сообщила, что в среду ей на мобильный телефон позвонили неизвестные, которые обманным путем выманили у нее 10 тыс. евро.
Также в четверг в полицию портового города обратилась 37-летняя женщина.
Она сообщила, что в период с прошлого года по 9 мая этого года неизвестные через инвестиционную онлайн-платформу обманным путем выманили у нее 20 743 евро.
Еще два человека стали жертвами мошенников в Вильнюсе и Укмергском районе.
В среду, около 16.00 час., в Вильнюсе неизвестная женщина позвонила на телефон 56-летней женщине и, обманным путем выманив у нее банковскую платежную карту, похитила с ее банковского счета 1 тыс. евро.
В четверг около 10 час., в Укмергском районе 55-летней женщине на телефон позвонили неизвестные и представились представителями американской технологической компании Google.
Мошенники обманным путем похитили с банковского счета женщины 7 900 евро.
Полиция начала досудебные расследования всех происшествий.